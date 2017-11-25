Oxfam: Yemen’de 8 milyon kişi susuz kalabilir

Yardım kuruluşu Oxfam, Yemen'de devam eden abluka nedeniyle sekiz milyon insanın önümüzdeki günlerde temiz sudan mahrum kalabileceği konusunda uyarıda ve ablukanın kaldırılmasını istedi.

Üç haftadır Suudi Arabistan’ın Yemen'e uyguladığı yardım ablukası sebebiyle ülkede yakıtın azaldığını belirten Oxfam, bunun önümüzdeki günlerde sekiz milyon insanı etkileyecek temiz suya erişim sıkıntısı yaratacağını aktardı. Yemen'de temiz su pompa istasyonlarının çalışabilmesi için yakıta ihtiyaç duyuluyor.

Yemen'de halihazırda şebeke suyuna erişimi olmayan 16 milyon insan bulunuyor. Yakıtın bitmesi sebebiyle sekiz milyon insan daha akan temiz suya erişemezse ülkede her beş insandan dördünün temiz suya erişim imkanı kalmayacak.

Böyle bir durumda nisan ayından bu yana kaydedilen 950 bin kolera vakası sayısının hızlı bir şekilde tekrar artacağından korkuluyor. Bu yıl içinde Yemen'de sadece kolera nedeniyle 2 bin 100 kişi yaşamını yitirdi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyon üç hafta kadar önce Riyad'ı hedef alan füze saldırısı girişiminin ardından Yemen'e ulaşımı sağlayan bütün yolları kapattı.

Oxfam, ülkenin kuzeyinde petrol stoklarının neredeyse bitmek üzere olduğunu ve sadece sekiz günlük mazotun kaldığını aktardı.

Yardım örgütü, bu durumun acilen değişmesi gerektiği ve insanların temiz suya erişimin sağlanması gerektiği yönünde çağrı yaptı.

Kolera haricinde Yemen’de neredeyse yedi milyon insan açlık riskiyle karşı karşıya. Birleşmiş Milletler, ablukanın kaldırılmaması halinde ülkede son zamanlarda eşi benzeri görülmemiş bir kıtlığın yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Aşı taşıyan yardım uçakları Sana'ya indi

AFP'nin haberine göre, başkent Sana'daki havalimanına bugün dört tane yardım uçağı indi.

UNICEF'ten cuma günü yapılan açıklamaya göre bu uçaklardan bir tanesi 1.9 milyon doz eden 15 ton aşı taşıdı. Bu aşılar difteri, tetanoz ve engellenebilecek hastalıklara karşı aşılarken, diğer üç uçak da BM ve Uluslararası Kızıl Haç Komitesi insanı yardım görevlilerini Sana'ya götürdü.

Suudi Arabistan, İran’ı Yemen'de Sünni Devlet Başkanı Abdurrabbu Mansur el Hadi’ye bağlı birliklere karşı savaşan Şii Husi milislerine silah desteği sağlamakla suçluyor. İran bu suçlamaları reddediyor. Husi milislerinin 2015 yılında başkent Sana ile birlikte bazı bölgeleri kontrol altına alması üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu askeri müdahalede bulunmuştu.

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epd/AFP, DÇ/BÖ