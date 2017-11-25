T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Oxfam: Yemen’de 8 milyon kişi susuz kalabilir

İnsani yardım kuruluşu Oxfam, Suudi Arabistan’ın Yemen’e uyguladığı ablukayı yakın bir zamanda kaldırmaması halinde ülkedeki her beş kişiden dördünün temiz suya erişimin bulunmayacağı konusunda uyardı.

25 Kasım 2017 18:57

Yardım kuruluşu Oxfam, Yemen'de devam eden abluka nedeniyle sekiz milyon insanın önümüzdeki günlerde temiz sudan mahrum kalabileceği konusunda uyarıda ve ablukanın kaldırılmasını istedi.

Üç haftadır Suudi Arabistan’ın Yemen'e uyguladığı yardım ablukası sebebiyle ülkede yakıtın azaldığını belirten Oxfam, bunun önümüzdeki günlerde sekiz milyon insanı etkileyecek temiz suya erişim sıkıntısı yaratacağını aktardı. Yemen'de temiz su pompa istasyonlarının çalışabilmesi için yakıta ihtiyaç duyuluyor.

Yemen'de halihazırda şebeke suyuna erişimi olmayan 16 milyon insan bulunuyor. Yakıtın bitmesi sebebiyle sekiz milyon insan daha akan temiz suya erişemezse ülkede her beş insandan dördünün temiz suya erişim imkanı kalmayacak.

Böyle bir durumda nisan ayından bu yana kaydedilen 950 bin kolera vakası sayısının hızlı bir şekilde tekrar artacağından korkuluyor. Bu yıl içinde Yemen'de sadece kolera nedeniyle 2 bin 100 kişi yaşamını yitirdi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyon üç hafta kadar önce Riyad'ı hedef alan füze saldırısı girişiminin ardından Yemen'e ulaşımı sağlayan bütün yolları kapattı.

Oxfam, ülkenin kuzeyinde petrol stoklarının neredeyse bitmek üzere olduğunu ve sadece sekiz günlük mazotun kaldığını aktardı.

Yardım örgütü, bu durumun acilen değişmesi gerektiği ve insanların temiz suya erişimin sağlanması gerektiği yönünde çağrı yaptı.

Kolera haricinde Yemen’de neredeyse yedi milyon insan açlık riskiyle karşı karşıya. Birleşmiş Milletler, ablukanın kaldırılmaması halinde ülkede son zamanlarda eşi benzeri görülmemiş bir kıtlığın yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Aşı taşıyan yardım uçakları Sana'ya indi

AFP'nin haberine göre, başkent Sana'daki havalimanına bugün dört tane yardım uçağı indi.

UNICEF'ten cuma günü yapılan açıklamaya göre bu uçaklardan bir tanesi 1.9 milyon doz eden 15 ton aşı taşıdı. Bu aşılar difteri, tetanoz ve engellenebilecek hastalıklara karşı aşılarken, diğer üç uçak da BM ve Uluslararası Kızıl Haç Komitesi insanı yardım görevlilerini Sana'ya götürdü.

Suudi Arabistan, İran’ı Yemen'de Sünni Devlet Başkanı Abdurrabbu Mansur el Hadi’ye bağlı birliklere karşı savaşan Şii Husi milislerine silah desteği sağlamakla suçluyor. İran bu suçlamaları reddediyor. Husi milislerinin 2015 yılında başkent Sana ile birlikte bazı bölgeleri kontrol altına alması üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu askeri müdahalede bulunmuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

epd/AFP, DÇ/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Oxfam Suudi Arabistan YemenOxfam YemenSuudi Arabistan&rsquo;ın YemenOxfamYemenArabistanRiyadYemen&rsquo;deMilletlerSanaAFPUluslararası Kızıl Haç KomitesiYemen Sünni Devlet Başkanı Abdurrabbu MansurHadi&rsquo;yeHusi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24