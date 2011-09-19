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Dünya

Oxfam: Yemen gıda kriziyle karşı karşıya SANA (A.A)

19 Eylül 2011 06:40

-Oxfam: Yemen gıda kriziyle karşı karşıya SANA (A.A) - 19.09.2011 - Yemen'in gıda kriziyle karşı karşıya olduğu bildirildi. Uluslararası Yardım Kuruluşu Oxfam, yayımladığı raporda, Yemen'deki siyasi karmaşanın sene başından bu yana ekonomiyi felç ettiğini, bunun benzin fiyatlarının aşırı yükselmesine ve hızlı enflasyona yol açtığını belirtti. Arap Yarımadası'ndaki yoksul Yemen'in açlık felaketiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunulan raporda, ülkenin yetersiz beslenmenin pençesinde olduğu vurgulandı. Raporda, Yemen'deki çocukların yarısının gelişiminin gıda kıtlığından etkilendiğine, 15-49 yaşındaki kadınların dörtte birini ise yetersiz beslenmenin vurduğuna işaret edildi. Oxfam, ekonominin çökmesinden en fazla kadın ve çocukların etkilendiğini, dünyada en fazla cinsel ayrımcılıktan etkilenenlerin Yemenli kadınlar olduğunu, gıda azsa kadınların daha da az yediğini vurguladı. Ailelerin geçim sıkıntısı çekmesi nedeniyle çok erken yaşta evliliklerin arttığının belirtildiği raporda, iş bulmaları için çocukların okuldan alındığı da kaydedildi. Uluslararası toplumun Yemen'e yardım etmemesi halinde bu ülkenin "gıda felaketiyle" karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunan Oxfam, El Kaide'ye bağlı grupların aktif olduğu ülkedeki istikrarsızlık ortamının insani yardımları güçleştirdiğine dikkati çekerek, ancak bu durumun bahane edilmemesi gerektiğini belirtti.

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