Oxfam: Salgın bağlantılı açlık krizi, Koronavirüs'ten daha fazla insanın ölümüne neden olabilir

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Uluslararası sivil toplum kuruluşu Oxfam, dünyada salgın bağlantılı açlık krizinin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisinden daha fazla insanın ölümüne neden olabileceğini söyledi. Covid-19 ölümleri yarım milyonu aşarken yeni hazırlanan Oxfam raporu, açlık nedeniyle her gün daha fazla insanın ölebileceğini gösterdi.

CNN'de yer alan habere göre Oxfam, yıl sonuna gelindiğinde her gün yaklaşık 12 bin insanın Covid-19 bağlantılı açlık nedeniyle hayatını kaybedebileceğini açıkladı. Johns Hopkins Üniversitesi'nin Koronavirüs verilerine bakıldığında pandeminin en ölümcül gününün 17 Nisan olduğu ve o gün 8 bin 890 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Oxfam'ın geçici direktörü Chema Vera raporla ilgili yaptığı açıklamada "Pandemi, hâlihazırda çatışma, iklim krizi, eşitsizlik, bozuk gıda sistemiyle mücadele eden milyonlarca insan için bardağı taşıran son damla oldu" dedi.

Küresel açlığa neden olan onlarca neden arasına Covid-19 pandemisi ve buna bağlı işsizlik, maaş kesintileri, ulaşım zorluğu gibi sonuçların eklendiği belirtildi.

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