Oxfam: Salgın bağlantılı açlık krizi, Koronavirüs'ten daha fazla insanın ölümüne neden olabilir

Oxfam raporla ilgili yapılan toplantıda Coca-Cola, Unilever gibi gıda ve içecek endüstrisi devlerine seslenerek "En tepedekiler kâr etmeye devam ediyor. Dünyanın en büyük gıda ve içecek şirketlerinin 8'i hissedarlarına Ocak ayından bu yana 18 milyar dolar dağıttı. Bu miktar Birleşmiş Milletler'in açlığı önlemek için gerektiğini söylediği miktarın 10 katı" ifadelerine yer verdi.
Dünya Gıda Programı verilerine göre 2019'da 821 milyon insan gıda yetersizliği yaşarken bu insanların 149 milyonu açlıkta kriz seviyesi veya daha kötü durumdaydı. Bu yıla ilişkin tahminlere bakıldığında kriz seviyesinde açlık yaşayan insanların 270 milyona çıkabileceği görüldü.
Oxfam, pandeminin kötü duruma gitmesiyle açlık krizinin ortaya çıkabileceği 10 yeri şöyle sıraladı: Yemen, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Afganistan, Venezuela, Batı Afrika Sahel, Etiyopya, Güney Sudan, Suriye, Haiti.