Oxfam raporu: Pandemide kadınlar 800 milyar dolarlık gelir kaybı yaşadı

Oxfam'ın hazırladığı bir rapor, dünya genelinde kadınların geçen yıl toplam 800 milyar dolarlık bir gelir kaybı yaşadığını ortaya koydu. Oxfam, kadınların gelir kaybının 98 ülkenin toplam gayri safi yurt içi hasılasından fazla olduğunun altını çizdi.

CNN'de yer alan habere göre, Oxfam kadınların Koronavirüs pandemisinden orantısız bir şekilde daha çok etkilendiğini gösteren bir rapor hazırladı. Rapora göre dünya genelinde kadınlar toplam 800 milyar dolar gelir kaybı yaşadı. Söz konusu kaybın 98 ülkenin toplam gayri safi yurt içi hasılasından fazla olduğunun altı çizildi.

Uluslararası Oxfam'ın Genel Direktörü Gabriela Bucher raporla ilgili "Covid-19 pandemisi kaynaklı ekonomik çöküşün etkisi, orantısız bir biçimde daha düşük maaşlı, az güvencesiz işlerde temsil edilen kadınlar üzerinde daha büyük oldu. Hükûmetler kadınların işlerini 'gözden çıkarılabilir' bir yere koydu. Kayıtlı istihdamda en az 800 milyar dolarlık bir kayıp oldu" dedi.

Oxfam, söz konusu kaybın kayıtlı istihdama dair tahmini bir sonuç olduğunu, kayıt dışı ekonomide milyonlarca kadının daha işini kaybettiğini vurguladı. Bucher, "Covid-19, kadınları iş gücündeki son kazanımlarına darbe vurdu" dedi.