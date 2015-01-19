Oxfam: Küresel gelir dağılımındaki uçurum büyüyor!



Öyle ki 2016'da dünya nüfusunun yüzde %1'ini oluşturan en zenginlerin toplam mal varlığının kalan yüzde 99’un toplam gelirine eşit hale gelmesi bekleniyor.

Her yıl Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu öncesi Oxfam'ın yayınladığı araştırma sonuçları dünya gelir dağılımındaki eşitsizliğe ilişkin çarpıcı sonuçları ortaya koydu. Araştırmaya göre 2009'da en varlıklılar dünya gelirinin yüzde 44'üne sahipken, geçen yıl bu oran yüzde 48'e ulaştı. Oxfam'a göre küresel servetin kalan yüzde 52'sinin yüzde 46'lik kısmı ise dünya nüfusunun yüzde 20'sinin ellerinde. Kalan yaklaşık yüzde 5,5’lik kısım ise, toplam dünya nüfusunun yüzde 80’i arasında dağılıyor.

Öte yandan en zengin dilimin içinde yer alan her birey 2,3 milyon euroya ulaşan bir mal varlığına sahip. Buna karşılık dünyadaki her dokuz kişiden biri yeterli beslenemiyor. Ayrıca 1 milyar insan günde 1,25 dolarla geçinmek zorunda.

Davos'ta görüşülecek

Bir başka istatistiğe göre dünyadaki en zengin 80 kişinin malvarlığı 2009 ile 2014 arasında iki katına çıktı. Bu rakam, dünya nüfusunun daha fakir olan diğer yarısının toplam gelirine denk geliyor.

Oxfam'ın Genel Müdürü Winnie Byanyima'ya göre bu rakamlar oldukça korkutucu. Gelir dağılımdaki eşitsizliğin daha da büyümesinin önüne geçmek için Oxfam devletlerden daha fazla önlem almalarını talep ediyor. Vergi kaçakçılığının önüne geçilmesi, emeğin yerine sermayenin vergilendirilmesi, asgari ücret uygulamasının benimsenmesi ve kamusal hizmetlerin iyileştirilmesi teşvik edilen önlemler arasında.

Davos'ta çarşamba günü başlayacak olan Dünya Ekonomik Forumu'nda bu konunun da ele alınması bekleniyor. Foruma Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Çin Başbakanı Li Keqiang gibi devlet yetkililerinin yanı sıra dünyadaki özel şirketlerin yöneticileri ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerinin de katılması bekleniyor.