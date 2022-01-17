Oxfam: Dünyanın en zengin 10 erkeğinin serveti pandemide iki katına çıktı

Oxfam'ın hazırladığı yeni bir rapor, dünyanın en zengin 10 erkeğinin küresel servetinin pandeminin başından bu yana 1.5 trilyon doları aştığını gösterdi. Rapor, en zenginler daha da zengin olurken pandemi döneminde 163 milyon insanın yoksulluk sınırının altına düştüğünü de aktardı.

Küresel eşitsizlikle mücadeleyi amaçlayan yardım kuruluşu Oxfam, Mart 2020-Ekim 2021 arasında dünya nüfusunun yüzde 99'unun gelirinin düştüğünü, ancak Tesla CEO'su Elon Musk ve diğer dokuz en zengin ismin günlük 1.3 milyar dolar daha kazandığını aktardı.

Oxfam, 2030'a kadar 3.3 milyar insanın günlük 5.50 doların altında ile yaşamak zorunda kalabileceğini öngörüyor.

Küresel eşitsizliğin altını çizen Oxfam, hükümetlerin servet vergisi toplaması gerektiğini söyledi.

Oxfam, dünyanın en zengin 10 erkeğinin tüm dünyanın aşılanması, iklim kriziyle mücadele için kaynakların oluşturulması, evrensel sağlık hizmeti ve sosyal koruma sağlanması ve 80 ülkede cinsiyet temelli şiddetle mücadele edilmesi için yeterli serveti olduğunu belirtti.