Oxfam’dan yeni rapor: Gıda ve enerji milyarderleri servetlerini her iki günde 1 milyar dolar artırıyor

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Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Covid-19 pandemisi boyunca her 30 saatte bir yeni bir milyarder çıkarken neredeyse aynı oranda 1 milyona yakın insanın 2022’nin sonunda aşırı yoksulluğa sürüklenebileceğini söyledi. Dünya genelinde temel ihtiyaç ürünlerinin hızla arttığı hatırlatılırken, gıda ve enerji sektörlerindeki milyarderlerin servetlerini her iki günde 1 milyar dolar artırdığı belirtildi.

Oxfam, “Acıdan kâr etmek” başlıklı yeni raporunda, pandemi sürecinde gıda ve enerji sektörlerindeki milyarderlerin servetlerini iki günde 1 milyar dolar kadar artırdığı açıklandı. Rapor, son 24 ayda "62 yeni gıda milyarderi" ortaya çıtkığını gösterirken dünyanın en büyük gıda girişimcilerinden biri olan Cargill ailesine mensup milyarder sayısı pandemi öncesi sekiz iken bu sayı 12'ye yükseldi. Cargill, üç gıda deviyle birlikte dünyadaki tarım piyasasının yüzde 70’ini kontrol ediyor.

Oxfam Genel Direktörü Gabriela Bucher, Davos’ta Dünya Ekonomik Forumu sürerken yayımlanan raporla ilgili “Davos’a giden milyarderler servetlerindeki inanılmaz büyümeyi kutluyor” dedi. Bucher, aşırı yoksulluğa karşı yıllardır varılan ilerlemenin geriye doğru gitmeye başladığını, milyonlarca insanın basit bir şekilde hayatta kalmak için gereken harcamalarda çok büyük artışlarla karşı karşıya kaldığı söyledi.

Bücher, raporla ilgili açıklamasında “Milyarderler daha zeki oldukları ya da daha fazla çalıştıkları için daha zengin olmadı. İşçiler, daha az ücrete daha kötü koşullarda daha fazla çalışıyor” dedi.

Oxfam’ın raporundan şu bulgular çıktı:

-Bugün, 2 bin 668 milyarderin 12.7 trilyon doları var.

-Dünyanın en zengin 10 erkeği, insanlığın yüzde 40’ına karşılık gelen 3.1 milyar kişinin toplamından daha fazla servet sahibi.

-En zengin 20 milyarder Sahra Altı Afrika’nın gayri safi milli hasılasından daha fazla servet sahibi.

-Yoksul yüzde 50’lik dilimdeki bir işçinin, en tepedeki yüzde brilik bir kişinin yılda kazandığını kazanmak için 112 yıl çalışması gerekiyor.

Oxfam, gelir adaletsizliği karşısında hükûmetlere şu önerilerde bulundu:

Oxfam, Arjantin’in pandemi döneminde milyarderlere uyguladığı tek seferlik vergiyi örnek göstererek benzer bir yol izlemeleri gerektiğini kaydetti. Arjantin geçtiğimiz yıl topladığı vergi miktarını 1,5 milyar dolar artırmıştı. Oxfam aynı zamanda, devasa servetlerin oluşmasını engellemek için kalıcı servet vergisini de önerdi. Servet vergisinin milyonerler için yüzde 2, milyarderler için yüzde 5 olması önerildi.

Oxfam’ın üçüncü önerisi ise büyük şirketlerin beklenmedik kârlarının ek olarak vergilendirilmesi oldu. Oxfam, bu verginin sadece en büyük 32 çokuluslu şirkete uygulanması halinde 2020 yılnda 104 milyar dolarlık bir kaynak elde edilebileceğinin altını çizdi.





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Oxfam’dan yeni rapor: Gıda ve enerji milyarderleri servetlerini her iki günde 1 milyar dolar artırıyor



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