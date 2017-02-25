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Dünya
Deutsche Welle

Oxfam: Açlık krizlerinden uluslararası toplum sorumlu

Oxfam yardım kuruluşu Güney Sudan, Somali ve Nijerya’daki açlık krizinden uluslararası toplumu sorumlu tuttu. Yardım kuruluşu, ‘açlık krizinin aniden ortaya çıkmayacağına’ dikkat çekti.

25 Şubat 2017 20:03

Oxfam yardım kuruluşu, Güney Sudan, Somali ve Nijerya'nın kuzeydoğusunda baş gösteren açlık krizine yönelik uluslararası toplumu eleştirdi.

Açıklamayı yapan ve açlık krizinden uluslararası toplumun sorumlu olduğunu ifade eden Oxfam direktörü Nigel Timmins, ‘'Bir açlık krizi beklenmedik ve ani bir şekilde ortaya çıkmıyor, aylarca yapılan uyarılara kayıtsız kalma ve eylemsizlik sonucu meydana geliyor'' diye konuştu.

Krizin yayılmasını engellemek için yardım örgütlerinin daha fazla yardım malzemesine ihtiyaç duyduğunu belirtilen Timmins, ‘'Harekete geçilmezse Güney Sudan'ın bazı bölgelerinde baş gösteren kriz ülkenin diğer bölgelerine de yayılacaktır'' dedi.

Açlık krizine kuraklık ekleniyor

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, iç savaşın hüküm sürdüğü ülkenin Birlik Eyaleti'nde yaklaşık 100 bin kişi açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya, yaklaşık bir milyon kişi için de durum oldukça kritik. Ülkenin genelinde yaklaşık 5 milyon kişi de gıda yardımına bağımlı yaşıyor. Ülkenin bazı bölgelerinde Nisan ayından itibaren etkili olması beklenen yoğun yağışlar nedeniyle ulaşımın zorlaşacağına dikkat çeken yardım örgütleri, acil olarak gıda malzemesi depolanması gerektiğini belirtiyor.

Somali'de ise kalıcı kuraklık büyük tehdit oluşturuyor. Ülkede yaklaşık 6 milyon kişinin ek gıda yardımı olmaması halinde ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ifade ediliyor. Ülkede yaşanan son açlık krizinde yaklaşık 250 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram'ın terör eylemleri nedeniyle yaklaşık 5 milyon kişinin gıda yardımına muhtaç hale geldiği belirtildi.

Guterres'den açlık alarmı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres hafta içinde New York'ta düzenlediği basın toplantısında, Güney Sudan için açlık uyarısında bulunmuştu. Guterres Somali, Nijerya ve Yemen’de de açlık tehdidi altındaki 20 milyon kişi için harekete geçilmesini istemişti.

Sadece Güney Sudan, Somali, Yemen ve Nijerya'ya bu yıl içinde destek verebilmek için 5 milyar 600 milyon doların üzerinde paraya ihtiyaç duyulduğunu, durumun aciliyeti bakımından Mart ayı sonuna kadar ise en az 4 milyar 400 milyon dolar gerekli olduğunu belirten Guterres, halihazırda ancak 90 milyon dolar toplanabildiğine dikkat çekmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa, SÖ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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