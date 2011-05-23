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Dünya

OXFAM: "G

23 Mayıs 2011 18:24

-OXFAM: "G-8 SÖZLERİNİ TUTMUYOR" PARİS (A.A) - 23.05.2011 - Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, G-8 ülkelerini, yoksul ülkelere verdiği yardım sözünü asla tutmamakla suçladı. Oxfam'ın Fransa'daki üyeleri, gelişmiş ülkelerin tutumunu protesto etmek amacıyla, 8 kişinin başına üzerinde G-8 ülkelerinin liderlerinin fotoğraflarının bulunduğu maskeler taktı. Bu kişilerin önüne "G-8, yardım sözü: kim blöf yapıyor" yazılı bir kağıt konuldu. Oxfam sözcüsü Sebastien Fourmy, G-8 üyelerinin sözlerini tutmadığını belirterek, yapılacak yardımların önemli olduğunu söyledi. G-8 ülkelerinin Fransa'nın kuzeybatısındaki Deauville kentinde perşembe günü toplanması bekleniyor. 2005'te İskoçya'daki G-8 toplantısında 25 milyar doları Afrika'ya olmak üzere 5 yıl için yaklaşık 50 milyar dolar yardım sözü verildiğini hatırlatan Oxfam, yalnızca 11'i Afrika'ya olmak üzere 31 milyar dolar yardım yapıldığını vurguladı.  Temsili poker masasında düzenlenen basın toplantısında "yardım sözü konusunda bu yıl kim blöf yapacak, hafta sonunda yanıtı alınacak" yorumunu yapan Oxfam, 2009'da İtalya ve 2010'da Kanada'da vadedilen sözlerin de tutulmadığına dikkati çekti.

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