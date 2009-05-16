Owen'dan 'bırakmıyorum'



Newcastle United'ın golcüsü Michael Owen, sezon sonunda futbolu bırakacağı yolundaki haberlere sert tepki gösterdi. 29 yaşındaki golcü futbolcu, hakkında asılsız haber yayımladığı gerekçesiyle Daily Express gazetesini de dava etmeye hazırlanıyor.





Daily Express gazetesi, son dönemde eski parlak günlerini aratan Michael Owen'ın, sezon sonunda futbolu bırakacağını yazdı. Gazeteye göre, Owen emekli olduktan sonra yarış atı yetiştirmeye başlayacaktı. Henüz 29 yaşındaki futbolcunun habere tepkisi sert oldu. Futbolu bırakacağı iddialarını kesin bir dilli yalanlayan Owen, Daily Express hakkında, asılsız haber yaptığı gerekçesiyle yasal işlem başlatacağını açıkladı.



İngiltere'de geniş yankı uyandıran haber, Newcastle United'ın geçici menajeri Alan Shearer'ın da gündemindeydi. 10 Ocak'tan bu yana gol atamayan futbolcusuna hala çok güvendiğini söyleyen Shearer, "Owen emekli olacak kadar yaşlanmadı. Bu kadar genç yaşta futboldan kopmayı da haketmiyor. Habere sadece Owen değil, hepimiz güldük" ifadelerini kullandı.



Shearer bununla birlikte, sezon sonunda sözleşmesi sona eren Owen ile yeni bir kontrat yapıp yapmayacakları konusunda konuşmaktan kaçındı. Genç menajer, "Owen'ın Premier Lig'de geleceği olduğuna inanıyorum" demekle yetindi.



