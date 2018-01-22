Övünç madalyası töreninde gözyaşı

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Valiliği\'nde, terörle mücadelede ve 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların aileleri ile gazilere, Devlet Övünç Madalyası verildi. Törende şehit ailelerin yakınları gözyaşlarını tutamadı. Babası şehit olduğunda 1 yaşında olan Emir Berat Kayveni (3) ise madalyasını alırken etrafa gülücükler dağıttı.

Valilik toplantı salonunda yapılan törene Vali Seyfettin Azizoğlu\'nun yanı sıra AK Parti Milletvekili Mustafa Ilıcalı, 9\'uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, kaymakam, ilçe belediye başkanları, bürokratlar, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Törende konuşma yapan Vali Seyfettin Azizoğlu, Cumartesi günü başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\' ile bu topraklar üzerinde ameliyat yapmak isteyenlere gereken cevabın verildiğini söyledi. Bu vatanın şehitlerin döktüğü kanlar sayesinde hür ve bağımsız olarak 1000 yıldan bu yana Türk Millet\'ine vatanlık yaptığını belirten Vali Seyfettin Azizoğlu, şunları söyledi:

\"Bugün de vatan üzerinde oynanan oyunları çıktığı yerde bertaraf edebilmek için kahraman ordumuz harekat başlatmıştır. Bu harekatta en iyi şekilde sonuçlanacak, o bölgeye barış ve huzuru kahraman Türk Ordusu getirmiş olacaktır. Allah kahraman ordumuzu muzaffer etsin. Bu topraklar üzerinde ameliyat yapmak isteyen, oyun oynamak isteyen hainler, Türk Ordusu’nun şahlanışını bir kere daha görecek. Onların başlarına bu demir balyoz bir kere daha inecek, bu vatan üzerinde ameliyat yapmak isteyenler hadlerini, cevaplarını Türk ordusundan en açık şekilde almış olacaklardır. Bu vatan da bayrağı dalgalandırmak, ezanı okutmak mücadeleyi gerektiren önemli mevzudur. Bu topraklar üzerinde emeli, olan hesabı olan birçok iç dış haniler vardır. Bir beraber olduğumuz müddetçe bütün oyunları hem Anadolu içinde hem de Anadolu dışında bertaraf edecek kudrete, güce sahip olduğumuzu dost düşmana gösteriyoruz. Artık Türk milleti yeniden şahlandı, kahraman Türk ordusu yeniden atına bindi. Bu ovalarda, bozkırlarda, atını tekrar sürmeye başladı. Bütün oyunları yok etmenin arefesindeyiz.\"

Vali Azizoğlu, konuşmasından sonra terörle mücadele sırasında ve 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan 13 asker ve polis ile 4 gaziye devlet övünç madalyalarını verdi. Tören sırasında geçen 11 Şubat\'ta Fırat Kalkanı Harekatı sırasında şehit olan Sedat Atalay’ın annesi oğlunun isminin okunduğu sırada gözyaşlarını tutamadı. Baba Sinan Atalay’ın madalya ve beratı alması sırasında salonda ağıtlar yakan anne Fadime Atalay, “Can yiğidim, can yavrum, ben öleydim sen ağlayaydın\" sözleri salondakileri duygulandırdı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombalanan Gölbaşı Özel Harekat Dairesi’nde şehit olan polis memuru Murat Ellik’in babası ve annesi birlikte övünç madalyası aldı. Baba Osman ile anne Züleyha Ellik, gözyaşlarını tutamadı. Şırnak\'ın Cizre ilçesinde 27 Aralık 2015\'de şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Kadir Kayveni\'nin ödünç madalyasını ise eşi Rüveyda ile 3 yaşındaki Emir Berat Kayveni aldı. Emir Berat\'ın etrafa gülücükler atması herkesi duygulandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının da okunduğu törende övünç madalyası alan şehit babaları, Zeytin Dalı Harekatını sürdüren Mehmetçiğe de destek mesajları verdi. Kendilerinin de vatan görevine hazır olduklarını belirten şehit aileleri, Türk Ordusu’na Suriye’deki görevinde başarı diledi, dua etti. Vali Seyfettin Azizoğlu tören sonrası kokteyl verdiği şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendi. Valilik önünde birlikte hatıra fotoğrafı da çektiren Azizoğlu, misafirlerini yolcu etti.



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