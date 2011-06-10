-OVP HÜKÜMETİN ARDINDAN AÇIKLANACAK ANKARA (A.A) - 10.06.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, ''Hükümet kurulduktan sonra birkaç ay içinde OVP'yi (orta vadeli program) açıklarız diye düşünüyorum. OVP'nin temel perspektifi önceden ortaya konulmuş mali konsolidasyon duruşunun devam etmesini sağlamak ve cari açıkla ilgili ne yapılabilir...'' dedi. Babacan, NTV ve CNBC-e televizyonlarının ortak yayımında katıldığı bir programda, yeni yapıda sadece devlet bakanlıklarının yerine icra bakanlıklarının kurulması diye yola çıkıldığını, ancak çalışma sırasında çok farklı şekillerin ortaya çıktığını ve başka bakanlıklarla ilgili sorunların gündeme geldiğini söyledi. ''Sonuçta baktığımızda yapının neredeyse üçte ikisinin yeniden isimlendirildiği, birimlerin birleştirildiği, ayrıldığı oldukça farklı bir yapı ortaya çıkmış oldu'' diyen Babacan, hem devlet bakanlıklarından icra bakanlıklarına dönmenin, hem de birbiriyle daha yakın çalışması gereken birimleri tek bakanlık altında toplamanın bir ihtiyaç olduğunu kaydetti. Babacan, yakın çalışması gereken birimlerin tek bakanlık altında toplanarak, tek bir bakanın altında, tek bir perspektifte işlerin toparlanmasının çok olumlu sonuçlar vereceğine inandığını ifade etti. Ekonomik birimlerle ilgili büyük değişikliklerin bulunduğunu kaydeden Babacan, bu kapsamda, DPT'nin birimlerinin Kalkınma Bakanlığında toplandığını, Maliye Bakanlığı ile ilgili bir değişikliğe gidilmediğini, Ekonomi Bakanlığı adı verilen yapının oluşturulduğunu anlatan Babacan, bu yapıda reel sektör teşviklerinin ihracat olsun, yatırım olsun bir bakanlık altında toplanmış olduğunu ifade etti. Babacan, bilim, teknoloji ve sanayi konularını birleştirdiklerini belirterek, bir Başbakan Yardımcısının da ekonomiyle ilgili bütün bakanlıkların koordinasyonunu sürdürmeye devam edeceğini söyledi. Babacan, Hazine Müsteşarlığı'nın başbakan yardımcısına bağlı olmaya devam edeceğini kaydetti. -FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ- Finansal istikrar komitesi kurulacağı, SPK, BDDK ve Merkez Bankasının bu komitenin parçası olacağı belirtilerek, diğer bağımsız kurumların ne olacağının ne olacağı yönündeki bir soru üzerine Babacan, bu Bakanlar Kurulunu yeniden şekillendiren kanun hükmünde kararname ile beraber finansal istikrar komitesinin şu anda fiilen kurulmuş olduğunu ifade ederek, ''Bugün artık bizim resmi bir finansal istikrar komitemiz var'' dedi. Bu kuruluşları bir araya getirdiklerini kaydeden Babacan, ''Ben zaten bu kuruluşlarımızı dönem dönem bir araya getirip, konuları beraber tartışıyorduk. Bundan sonra yasal altyapıyla beraber bu komitenin çalışmaları ve alacağı tavsiye kararları bir hukuki zemin de taşıyacak, yaptırım gücü de artmış olacak'' diye konuştu. -BAĞIMSIZ KURULLARLA İLGİLİ DÜZENLEME YAPMADIK- Diğer bağımsız kurum ya da özerk kuruluşlarla ilgili herhangi bir düzenleme yapmadıklarını bildiren Babacan, bunların yeni hükümet kurulduktan sonra Başbakan tarafından bir Başbakanlık genelgesiyle başbakan yardımcıları ya da bakanlar arasında görev dağılımıyla belirlendiğini söyledi. ''Bu reform sırasında bağımsız kurumların bağımsız olma özelliğinde herhangi bir değişiklik herhangi bir geri adım söz konusu değil'' diyen Babacan, şunları kaydetti: ''Ancak biz hep söylüyoruz, seçimlerden sonra yeni yasama dönemiyle beraber bağımsız kurullarımızın görevleriyle alakalı bazı düzenlemeler yapabiliriz. Siyasi iradenin karar vermesi gereken konulardaki görevlerini o kurumlardan alıp ilgili bakanlığa verebiliriz ya da eğer bir bağımsız kurumda bir işin daha iyi yürüyeceğine kanaat getiriyorsak bakanlıktaki bazı yetkileri de tutar o bağımsız kuruluşa verebiliriz. Yani bir 'görev değiş tokuşu gerekiyor' diye ben düşünüyorum doğrusu. Bizim bu kuruluşlarımızı biraz bağımsız yargı gibi düşünmek lazım, çerçevesinin siyasi irade tarafından çizildiği ama çerçeve içerisindeki münferit kararların bağımsız bir şekilde alındığı kurumlar, kurullar olarak düşünmek lazım. Siyasetin vermesi gereken konular var, bir de gerçekten teknik olarak, tarafsız olarak çalışması gereken konular var.'' -TAPDK VE EPDK- ''Yeni kabine sitemi içinde TAPDK ve EPDK gibi bazı özerk kuruluşların da bakanlıklara bağlandığını görecek miyiz?'' sorusuna Babacan, şu yanıtı verdi: ''Kimisi bağlı, kimisi ilgilidir, kimisi ilişkilidir. Hükümet kurulduktan sonra kabine üyeleri belli olduktan sonra Başbakanımız bir Başbakanlık genelgesiyle belki bu kuruluşları bakanlar arasında dağıtır. Derki, 'EPDK Enerji Bakanlığı ile ilgili ya da ilişkili', TAPDK yine Başbakanlık genelgesiyle Başbakanımızın uygun gördüğü bir bakanlıkla ilişkilendirilir. Bu soruların hepsi Başbakanlık genelgesi, seçimden sonra hatta hükümet kurulduktan sonra karar verilip, gerçekleştirilecek.'' Babacan, ''Şu anda size bağlı kuruluşlarda çok büyük değişiklik görünüyor mu?'' sorusu üzerine,nihayetinde Başbakanın takdiri olacağını söyledi. -ORTA VADELİ PROGRAM- Başka bir soru üzerine Babacan, Orta Vadeli Programı güncellemeleri gerekebileceğine ifade ederek, yeni kurulacak hükümetin, kurulduktan sonra birkaç ay içinde yenilenmiş bir OVP açıklamak zorunda olduğunu söyledi. Babacan, şunları kaydetti: ''Normalde takvim Mayıs ayı. Fakat genel seçimler sebebiyle takvimde bir miktar kayma olacak. Bu kaymaları açıkçası ben çok da kritik görmüyorum. Bu sene de hükümet kurulduktan sonra birkaç ay içinde OVP'yi açıklarız diye düşünüyorum.''