OVP, enflasyon hedefini yüzde 20'lere çıkardı, asgari ücret eridi

Yüzde 7 enflasyon hedefiyle kamu çalışanlarına ve emeklilere bu yıl için yüzde 4+3.5 zam veren hükümet, Yeni Ekonomi Programı (YEP) olarak adını değiştirdiği son Orta Vadeli Program’da (OVP) enflasyon hedefini yüzde 20.8’e yükseltti. Memur ve emeklinin kaybının büyük olduğu belirtilirken, yüzde 14.2’lik asgari ücret zammı da yüzde 20’lere çıkan enflasyon beklentisiyle eridiği aktarılsı. Öte yandan belediyelerdeki işçilerin şirketlere alınmasıyla birlikte kamudaki yaklaşık bir milyon taşeron işçiye kadro verildiğini savunan hükümet ücretlerini ise Ekim 2020’ye kadar 6 ayda bir yapılacak yüzde 4’lük zamlara bağladığı ifade edildi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Bartın’da krizi bahane eden işveren 209 işçiyi işten attı. Söz konusu habere göre İşçilerin, memurlar ve emeklilerin durumunu ortaya koyan örnekler şöyle:

Neredeyse 3’e katladı: Hükümetin geçen yılki OVP ’sinde bu yıl için enflasyon hedefi yüzde 7, gelecek yıl için de yüzde 6’ydı. Bu enflasyon hedeflemesi doğrultusunda Hükümet ile Memur-Sen arasında diğer konfederasyonların tepkisine karşın kamu çalışanları ve kamu emeklileri için 2018’de yüzde 4+3.5, 2019’da da yüzde 4+5’lik zam öngören toplusözleşme imzalandı. Ancak hükümet, memur ve memur emeklilerine enflasyonun toplusözleşme zammını aşması halinde aradaki farkın ödendiğini savunuyor.

Asgari ücret “asgari” kaldı: Hükümet bu yıl için asgari ücrete yüzde 14.2 zam yaparak 1404 liradan, 1603 liraya çıkarmıştı. Ancak bu y ıl için beklenen yüzde 20.8’lik enflasyon, asgari ücrete yapılan zammı da aştı. Üstelik 6 milyon asgari ücretli enflasyonfarkı da alamıyor.

209 işçi atıldı

İşverenler krizin faturasını işçilere kesmeye devam ediyor. Son olarak Bartın’ın Amasra ilçesinde kurulu bulunan Hattat (HEMA) Madencilik AŞ’de çalışan 183 maden işçisi ile sendikasız 26 çalışan olmak üzere toplam 209 işçi “mali sıkıntılar” gerekçe gösterilerek işten atıldı. İşçiler, 52 günlük maaş, bayram ikramiyeleri ve sosyal haklarının ödenmediği gerekçesiyle işyeri önünde eylem yaptı.