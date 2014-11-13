Ovit Tüneli'nde riskler görüldü, inşaata ara verildi...

Rize Valiliği, Rize-Erzurum karayolu güzergahındaki 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı'nda yapımı süren ve tamamlandığında Türkiye'nin en uzun tüneli olması planlanan Ovit Tüneli'deki çalışmaların uyarı sistemi ve havalandırma nedeniyle durdurulduğunu bildirdi. Öte yandan 15 Eylül'de Ovit Tüneli inşaatında çalışan İlyas Kılıçarslan isimli bir işçi kullandığı kamyonun dikey alanda yuvarlanması sonucu hayatını kaybetmişti.

Rize Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Rize'nin güneye açılmasında önemli bir geçit durumunda olan Ovit Tüneli'nin yapım çalışması safhasında iş güvenliği konusunda kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan Ovit Tüneli'nin durdurulmasına dair heyet kararının, 23 Temmuz 2014 tarihinde İkizdere Kaymakamlığı'na ulaştığı ifade edilen açıklamada, söz konusu kararın 14 Temmuz 2014'te alındığı vurgulandı.

İşte durdurulma gerekçeleri

Açıklamada, tünel çalışmasının durdurulmasının 3 gerekçe halinde bu kararla bildirildiği belirtilerek, tespitlerin hem Rize-İkizdere hem de Erzurum-İspir tarafı tüneller için geçerli olduğu bildirildi. "Tünel içinde ve dışında acil uyarı sistemi bulunmamaktadır. Tünellerin içerisinde yapılan ölçümlerde zehirli gaz seviyesinin makul seviyeyi aştığı tespit edilmiştir. Tünellerde havalandırma yeterli olmayıp emiş sistemi bulunmamaktadır" tespitlerinin yapıldığı kararın, anında firmaya tebliğ edildiğine vurgu yapıldı. Açıklamada, firmanın da belirtilen hususlarda yapılan ve yapılmakta olan çalışmaları rapor halinde 2 Eylül 2014'de İkizdere Kaymakamlığına ilettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, tünel inşaatının durdurulmadığını ve derhal durdurulması gerektiğini 2 Ekim 2014 tarihli yazısı ile İçişleri Bakanlığı'na gönderilmesi üzerine İçişleri Bakanlığı yazıyı 21 Ekim 2014 tarihinde Rize Valiliği'ne intikal ettirmiştir. Valiliğimiz de 24 Ekim 2014 tarihinde gereği yapılmak üzere yazıyı İkizdere Kaymakamlığına göndermiştir" Durdurma kararının, İkizdere Kaymakamlığınca 30 Ekim 2014 tarihinde tekrar firmaya tebliğ edildiği vurgulanan açıklamada firmanın da ertesi gün tünellerde herhangi bir çalışma yapılmadığını ve işin durdurulduğunu kaymakamlığa bildirdiği aktarıldı.

Güvenlik çalışmaları yapılıyor

Açıklamada, firmanın talebi üzerine Ankara'dan iş müfettişlerinin tünele gelerek incelemelerde bulunduğu ve eksikliklerin tam anlamıyla giderilmemesinden dolayı iş durdurulmasının devamına karar verildiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi: "Firma gerekli güvenlik eksikliklerinin tamamlanabilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan tünele girip tünelde çalışabilme izni istemiştir. Bakanlık da sadece güvenlik çalışması yapılabilmesi koşuluyla tünellere girilmesine izin vermiştir. Bu yöndeki izin, 10 Kasım 2014 tarihinde firmaya tebliğ edilmiştir. Firma güvenlik önlemlerine dair çalışmalarını izin dahilinde sürdürmektedir. Bu çalışmalar tamamlandığında iş müfettişleri yeni bir inceleme yapacaktır ve karar verecektir."