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Ovalı Restorantlar Zinciri'nin sahibi tutuklandı

TUSKON soruşturması kapsamında iş adamları Ömer Faruk Kavurmacı, Faruk Güllü gibi isimler de tutuklanmıştı

29 Eylül 2016 18:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü TUSKON soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan üç iş adamı tutuklandı. Söz konusu isimler arasında Ovalı Restorantlar Zinciri'nin sahibi iş adamı Ahmet Tuzlu da bulunuyor.

TUSKON soruşturması kapsamında iş adamları Ömer Faruk Kavurmacı, Faruk Güllügibi çok sayıda ünlü isim tutuklanmıştı. Bazı iş adamları hakkında ise, yakalama kararı bulunuyordu. 

Sabah'ın haberine göre, soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan Ovalı Restorantlar Zinciri'nin sahibi Ahmet Tuzlu, işadamları Nevzat Ballı, Serkan Arıkan ve Bünyamin Gülacer gözaltına alındıktan sonra İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Tutuklu sayısı 35'e yükseldi


İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusu gerçekleştirilen 4 işadamından Ahmet Tuzlu, Serkan Arıkan ve Nevzat Ballı tutuklanarak cezaevine gönderilirken Bünyamin Gülacer ise adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı. Böylece soruşturma kapsamındaki tutuklu sayısı 35'e yükseldi.

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