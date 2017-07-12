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Dünya

Oval Ofis'te Trump'a dua ettiler

"Pastor Oaula White-Cain bana 45'inci başkanımıza dua etmemi söyledi"

12 Temmuz 2017 19:46

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te Hıristiyan din adamlarını ağırladı. Trump'ı ziyaret eden Rodney Howard-Browne, Evangelik din adamlarının Trump'ın etrafını çevirerek dua ettikleri bir fotoğraf yayınladı.

Howard-Browne'nin paylaştığı fotoğrafta din adamlarının Trump'ın etrafının çevreleyerek dua ettiği görülüyor. 

Din adamı Facebook hesabında "Gerçek üstü bir andı. 30 sene önce misyoner olarak Güney Afrika'dan Amerika'ya geldik. Dün Pastor Oaula White-Cain bana 45'inci başkanımıza dua etmemi söyledi. Oval Ofis'te bulunmak onur verici bir andı" yorumunda bulundu. 

Fotoğrafta, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de duaya katıldığı görülüyor. Trump'ın etrafında çok sayıda din adamının dua ettiği fotoğraf yayınlandığından kısa süre sonra sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı. 

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