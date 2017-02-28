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Dünya

Oval Ofis'te bir tuhaf fotoğraf; Trump'ın danışmanı ne yapıyor?

Trump'ın danışmanı Kellyanne Conway'ın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

28 Şubat 2017 21:24

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Kellyanne Conway, Oval Ofis'te çekilen bir fotoğrafta, odada bulunan bir koltukta dizlerinin üstüne oturmuş biçimde yansıdı. Conway'in ne yaptığı sosyal medyada merak konusu oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede geleneksel olarak siyah Amerikalıların çoğunlukta olduğu yüksek öğretim kurumlarının başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Ancak toplantının yıldızı, Trump ya da kurum başkanları değil, Trump'ın danışmanı Kellyanne Conway oldu.

Basına yansıyan fotoğraflardan birinde, aslında fotoğrafın odak noktasında olmayan Conway, sosyal medyada tüm dikkatleri üzerine topladı.

AFP, Conway'in o sırada koltuğun üzerinde çektiği fotoğrafı kontrol ettiğini aktarsa da sosyal medya kullanıcıları çeşitli teoriler ve yorumlar ortaya atmakta gecikmedi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Kate isimli kullanıcı, Conway'in ayaklarını koltuğa koymasını mide bulandırıcı bulduğunu söyleyerek "Trump destekçileri yanlış yaptıkları hiçbir şeyden sorumlu tutulmuyor" ifadelerini kullandı.

Mathew Rodriguez de "Kimsenin annesi Kelyanne Conway'e vergilerle satın alınan koltuğa ayaklarını koymaması gerektiğini söylemedi mi?" mesajını paylaştı.

​Amy Lutz da, eski Başkan Barack Obama'nın Oval Ofis'te masaya ayaklarını uzatarak verdiği bir pozu hatırlatarak, Kellyanne Conway'ın fotoğrafını Obama'nın fotoğrafına tercih edeceğini söyledi. 

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TrumpdanışmanKellyanne Conwayoval ofis

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