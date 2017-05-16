Oval Ofis'te 20 dakika, masada 4 kritik başlık; Erdoğan'ın Trump'la görüşmesi bugün

Gözler bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Virgül değil nokta mesabesinde olacak” dediği, ABD Başkanı Donald Trump’la ilk görüşme için Beyaz Saray’a çevrildi. Oval Ofis’te gerçekleşecek buluşmada gündem YPG’ye yapılan silah yardımı, Fethullah Gülen'in iadesi, Suriye’de IŞİD'e karşı operasyon ve Reza Zarrab’ın durumu üzerinde yoğunlaşacak. Erdoğan'ın, Trump’la yapacağı kritik görüşme Türkiye saatiyle bugün 19.40’ta gerçekleşecek. Erdoğan ile Trump arasında Oval Ofis’te gerçekleşecek görüşmenin taslak programa göre 20 dakika sürmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile bugün öğle saatlerinde Beyaz Saray’da bir araya gelecek. İki lider Oval Ofis’te yapacakları kritik görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmelere başkanlık edecek. Erdoğan ile Trump, tüm gözlerin çevrildiği görüşmelerin ardından Rose Garden’da ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, iki lider, başta iki ülke arasındaki ilişkiler olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alacak. Trump’ın 20 Ocak’ta göreve gelmesinden 4 ay sonra gerçekleşecek kritik görüşmenin 4 ana gündem maddesi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Virgül değil nokta mesabesinde olacak" dediği görüşmede stratejik ortak ve müttefik olarak ABD’nin YPG’ye yaptığı silah yardımıyla ilgili endişelerini dile getirecek. Erdoğan, Suriye ve Irak’taki son durumu harita üzerinde Trump’a anlatacak. Erdoğan, YPG’nin Suriye’de PKK ile hareket ettiğine dair görüntüleri de mevkidaşıyla paylaşacak.

Müttefiklik hatırlatması

Erdoğan, Trump’a "İki stratejik ortak ve müttefik olarak teröre karşı işbirliğini sürdürmeliyiz. Ancak ABD’nin Suriye’de terör örgütleriyle beraber hareket etmesi bizi rahatsız ediyor. Suriye’de PKK’nın uzantısı PYD-YPG gibi terör örgütlerine müsaade edemeyiz. Suriye’de IŞİD'e karşı mücadeleyi terör örgütleriyle değil bizimle yürütün” mesajını verecek. Görüşmenin en kritik başlığını ise Suriye meselesi oluşturacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, IŞİD'e karşı yürütülecek Rakka ve Münbiç operasyonu konusunda da görüş alışverişinde bulunacak. Görüşmede çatışmasızlık bölgeleri mutabakatının ardından Suriye’deki geçiş süreci de ele alınacak.

Gülen için somut adım talebi

Erdoğan, görüşmede ABD’de yaşayan Fethullah Gülen'in Türkiye’ye iadesi konusunu ve örgütün faaliyetlerinin kısıtlanmasını gündeme getirecek. Erdoğan, Trump’a Fetullah Gülen’in geçici olarak tutuklanması veya iade edilmesi konusunda ABD’ye gönderilen dosyaları hatırlatarak, bu konuda somut adım atılmasını isteyecek. Görüşmelerin bir başka gündem maddesi ise Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın tutuklanması ile farklı suçlardan yargılanan İran asıllı Türk vatandaşı Reza Zarrab’ın durumu olacak. Erdoğan, Zarrab’ın durumuyla ilgili "Reza Zarrab benim babamın oğlu değil ama benim bir vatandaşımdır. Dolayısıyla devletlerin bir görevi de kendi vatandaşlarının hukukunu korumaktır” demişti.

Kutup üzerinden Washington

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Washington’da ABD Başkanı Trump ile görüşmek üzere, dün özel uçak ‘CAN’ ile TSİ 09.25’te Pekin’den ABD’ye hareket etti. Erdoğan’ın uçağı 13.5 saatlik yolculuk sırasında kutup buzullarının üzerinden Washington’a uçtu.

Görüşme 20 dakika planlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’la yapacağı kritik görüşme Türkiye saatiyle bugün 19.40’ta gerçekleşecek. Beyaz Saray’da törenle karşılanacak olan Erdoğan, daha sonra Roosevelt Salonu’nda Şeref Defteri’ni imzalayacak. Erdoğan ile Trump arasında Oval Ofis’te gerçekleşecek görüşmenin taslak programa göre 20 dakika sürmesi planlanıyor. İki lider görüşmenin ardından Roosevelt Salonu’nda ortak basın toplantısı düzenleyecek. Erdoğan, Trump’un onuruna vereceği öğle yemeğinin ardından, Büyükelçilik Konutu’nda ABD’li kanaat önderlerini kabul edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında ABD’nin önde gelen şirketlerinin CEO’larıyla da buluşacak.

Kutup üzerinden Washington

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Washington’da ABD Başkanı Trump ile görüşmek üzere, dün özel uçak ‘CAN’ ile TSİ 09.25’te Pekin’den ABD’ye hareket etti. Erdoğan’ın uçağı 14 saat boyunca gündüz uçuşu yaptı, hiç gece olmadı. Kuzey Buz Denizi ve Bering Boğazı’nı aşan uçak, Alaska üzerinden Amerika kıtasına geçti. Erdoğan’ın uçağı Washington’a vardığında gün hâlâ pazartesiydi. Yani ‘CAN’ yolcuları için pazartesi günü 12 saat uzayarak 36 saat yaşandı. Erdoğan döndüğünde Ankara-Pekin, Pekin-Washington, Washington-İstanbul hattıyla Dünya üzerinde bir daire çizmiş olacak.