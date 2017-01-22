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Dünya

Oval Ofis'e taşınan Trump'ın ilk işi Obama'nın kaldırttığı büstü geri getirtmek oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Obama'nın Oval Ofis'ten kaldırdığı Winston Churcill büstünü yeniden ofise taşıdı

22 Ocak 2017 00:34

ABD'nin yeni başkanı Trump eski başkan Obama'nın Oval Ofis'ten kaldırdığı bir büstü yeniden daha ilk günden geri getirdi. Görkemli bir yemin töreniyle göreve başlayan Trump, ilk iş gününe başladı.

İlk iş olarak imzaladığı kararnameler dışında çalışma odasında dekoratif bir değişikliğe de giden Trump Obama döneminde kaldırılan Winston Churcill'in büstünü yeniden Oval Ofis'e taşıdı. Trump'ın bu kararının bir mesaj içerip içermediği bilinmiyor. 

Obama döneminde İngiltere'nin eski başbakanlarından Winston Churcill'in büstünün  Martin Luther King ve Abraham Lincoln'ün büstlerinin bulunduğu odaya taşındığı açıklanmıştı.ABD Başkanı'nın önümüzdeki Perşembe günü İngiltere Başbakanı Theresa May ile Washington'da buluşması bekleniyor. 

 

 

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