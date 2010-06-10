Ovacık'ta 2 bin kişi linç nöbetinde

T24 - Tunceli'nin Ovacık İlçesi'nde eski AKP İlçe Başkanı'nın zihinsel engelli kıza tecavüze kalkıştığı iddiaları halkı ayaklandırdı.



Tunceli'nin Ovacık İlçesi'nde eski AKP İlçe Başkanı Rıza Ç.’nin 14 yaşında zihinsel engelli bir kıza tecavüz girişiminde bulunduğu iddiaları ilçeyi karıştırdı. Rıza Ç. çevresinde toplananlardan silah tehdidiyle kurtulup İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne sığınırken, sayıları yaklaşık 2 bine ulaşan öfkeli kalabalık saatlerce kaymakamlık önünde bekleyip şüphelinin kendilerine verilmesini istedi. Gerginliğin sürdüğü ilçede polis ve jandarma sıkı güvenlik önlemleri aldı.





Vatandaşlar gördü



Ovacık’ta eski AKP İlçe Başkanı Rıza Ç, iddialara göre dün öğleden sonra ilçe dışında kendisine ait cipin içinde zihinsel engelli 14 yaşındaki A.K.’yi yarı çıplak halde olduğu halde soyup tecavüz girişiminde bulunurken çevrede bulunan iki kişi tarafından görüldü. Vatandaşların cipin yayına giderek kızı kurtarmaya çalıştığı sırada Rıza Ç.'nin tabancasını çekerek, “Buradan uzaklaşın yoksa sizi vururum” diyerek tehdit ettiği öne sürüldü. Eski ilçe başkanı, daha sonra arabasıyla birlikte hızla olay yerinden kaçarken, kendisine engel olmak isteyen Murat Yerlikaya'ya çarptı. Yerlikaya yaralanırken, Rıza Ç. aracıyla birlikte Emniyet Müdürlüğü’ne sığınarak can güvenliği olmadığını söyledi.





2 bin kişi toplandı



Olayın duyulmasının ardından ilçede esnaf kepenk kapattı, aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu Ovacıklılar, Emniyet Müdürlüğü’nün hemen yanında bulunan Kaymakamlık binası önünde toplanıp, Rıza Ç.’nin kendilerine teslim edilmesini istedi. Kısa sürede kalabalığın 2 bin kişiye ulaşması üzerine, polisin yanı sıra jandarmada takviye olarak ilçede geniş güvenlik önlemleri aldı. Bir grup ise ilçe caddelerinde yürüyüş düzenleyip, ‘Dersim onurdur, onuruna sahip çık’, sloganları attı. İlçe Jandarma komutanlığı yetkilileri, toplanan kalabalığı sakinleştirmek için yoğun çaba harcarken, zanlının elerinde olduğunu ve gerekli yasal sürecin başladığını ve konunun örtbas edilmeyeceği yönünde konuşmalar yaptı.





Zırhlı araçla götürüldü



Bu arada şüpheli Rıza Ç., zırhlı bir araca konularak gizli bir şekilde İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülüp, burada Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alındı. Savcı Rıza Ç:’nin yanı sıra görgü tanıklarının da ifadesine başvurdu.



Öte yandan vatandaşların slogan attığı sırada adliyeden çıkan bir savcının, “İçinizde aklı başında biri yok mu ? Onunla konuşalım” dediği iddia edilirken, kalabalık buna da tepki gösterip, savcının kendilerinden özür dilemesini istedi.



Yaklaşık 5 saat Kaymakamlık önünde bekleyen Ovacıklılar, şüphelinin kendilerine verilmesini istedi. Bu arada Ovacık Demokrasi Platformu adına, olayı kınamak için basın açıklamaları yapıldı. Rıza Ç’nin Emniyet Müdürlüğü önünde park halinde olan cipi ise bazı vatandaşlar tarafından kundaklanmak istendi. Akşam saat 21.30 sıralarında vatandaşlar Kaymakamlık önünden yavaş yavaş ayrıldı.





Linç nöbeti devam ediyor



Vatandaşlar bugün de ayaklandı. Adliye'nin de bulunduğu kaymakamlık binasının önünde toplanan zanlılar tecavüz zanlısının kendilerine verilmesini istiyor.





Tutuklandı



Zihinsel engelli kıza tecavüz girişiminde bulunduğu belirtilen ve linç edilmek istenen Rıza Ç., gece İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tutuldu. İfadesi alınan Rıza Ç., bugün saat 05.00 sıralarında büyük gizlilik içinde adliyeye sevkedildi. Savcı tarafından ifadesi alınan ve nöbetçi mahkemeye sevkedilen Rıza Ç., ‘Küçük yaştaki çocuğu alıkoyup, cinsel istismarda bulunmak’, ‘Silahla tehdit’, ‘Adam yaralama’ suçundan tutuklandı. Ovacık'ta cezaevi bulunmadığı gerekçesiyle evli ve 2 çocuk babası olan ve TEDAŞ'ta işçi olarak çalışan Rıza Ç., askeri helikopterle Tunceli'ye götürülürek burada cezaevine konuldu.



Cinsel istismara uğradığı belirtilen A.K., ise Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevkedildi. A.K.'nin burada gerekli tedavisi yapılırken, 3 kardeş oldukları ve anne ve babasının işsiz olduğu belirlendi.





