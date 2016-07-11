Ovacıklılar, cadde ve sokakların açılması için yürüyüş yaptı

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde bir araya gelen çok sayıda kişi Ovacık Adliye lojmanlarına yönelik saldırının ardından barikatlarla kapatılan cadde ve sokakların açılması için yürüyüş düzenledi. Yürüyüşün ardından barikatlardan biri kaldırıldı.

Evrensel'den Kemal Özer'in haberine göre, yürüyüşe, aralarında HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, DBP İl Eş Başkanı Soner Öz, HDP İl Eş Başkanı Aslan Çağ, EMEP İlçe Başkanı Erkan Bilge, Ovacık Belediye Eş Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu ile birçok parti il ve ilçe başkanlarıyla çok sayıda yurttaş katıldı.

Belediye önünde bir araya gelen binlerce kişi, bariyerlerle kapatılan Ovacık Meslek Yüksek Okulu önüne kadar olan 3 kilometrelik yolu ‘Doğama, yaşam alanlarıma, irademe dokunmayın’ pankartı taşıyarak yürüdü. Yürüyüş boyunca ‘Dersim faşizme mezar olacak’, ‘Baskılar bizi yıldıramaz’ ve ‘Sokaklar bizimdir bizim olacak’ sloganları atıldı. Meslek Yüksek Okulunun önüne gelindiğinde kitle adına açıklama yapan DBP Tunceli İl Genel Meclis Üyesi Zeynel Örnek, halkın yaşam alanları üzerindeki baskı ve tahakkümleri kabul etmeyeceklerini belirterek, ilçe merkezinde beton bloklarla kapatılan ana cadde ile Konutlar bölgesindeki ana cadde ve sokak başlarına kum dökülerek kapatılan yolların derhal açılmasını, aksi takdirde halk olarak yolu trafiğe açacaklarını söyledi.

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü ise yolu ulaşıma kapatarak halkın iradesinin kırılmaya çalışıldığını söyledi. Önlü, “Saray bizi biat ettirmek istiyor. Sizin burada gösterdiğiniz tavrı Tunceli merkez ve ilçeler de örnek almalı. Barikat ve hendekleri her yere açmışlar. Bir buçuk yıldır dağlarımızı, şehitliklerimizi, cemevlerimizi yakıp yıkıyorlar. Bizim devrimci güç birliğimiz bunlara geri adım attıracaktır” dedi.