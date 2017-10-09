Ovacık Cumhuriyet Başsavcısı'nın katil zanlısı PKK'lı tutuklandı

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'den Suriye\'nin Afrin kentine geçmek isterken geçen 29 Ağustos\'ta Kahramanmaraş\'ın Nurhak İlçesi kırsalında çıkan ve 2 teröristin öldürüldüğü çatışmada yaralı yakalanan ve aynı zamanda Ovacık İlçesi Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun\'un katil zanlısı olduğu belirtilen PKK\'lı Gürbüz Topçu, sorgusunun ardırdan çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Tunceli kırsalından Suriye\'nin Afrin kentine gitmek isterken Kahramanmaraş\'ın Nurhak İlçesi kırsılında çıkan çatışmada ölü ele geçirilen 2 terörist ile birlikte, PKK\'lı terörist Gürbüz Topçu yaralı ele geçirildi. PKK\'lı Gürbüz Topçu\'nun sorgusu tamamlanarak bugün Tunceli\'de nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne çıkarıldı. PKK\'lı Topçu, \'devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak, terör örgütü kurmak ve yönetmek, kamu görevlisini kasten öldürmek ve adam kaçırmak\' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AĞIR YARALI ELE GEÇMİŞTİ

Tunceli kırsalından 29 Ağustos\'ta MLKP\'nin Türkiye silahlı kanat sorumlusu \'Alişer\' kod adlı Hüseyin Akçicek ile \'Arteş\' kod adlı Oğuz Aksu ile Suriye\'nin Afrin kentine geçmek isteyen Gürbüz Topçu, Kahramanmaraş\'ın Nurhak İlçesi\'nde çıkan ve Akçiçek ile Aksu\'nun ölü olarak ele geçirildiği çatışmada ağır yaralı olarak yakalanmıştı. Elazığ\'da tedavi gören PKK\'lı Topçu daha sonra sorgulanmak üzere Tunceli\'ye götürülmüştü.