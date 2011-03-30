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Dünya

OUATTARA'YA BAĞLI GÜÇLER BAŞKENTE GİRDİ YAMOUSSOUKRO (A.A)

30 Mart 2011 23:37

-OUATTARA'YA BAĞLI GÜÇLER BAŞKENTE GİRDİ YAMOUSSOUKRO (A.A) - 30.03.2011 - Fildişi Kıyısı'nda uluslararası toplumun devlet başkanı olarak tanıdığı Alassane Ouattara'ya bağlı birlikler, başkent Yamoussoukro'ya girdi.  Ouattara'nın askeri sözcüsü, yaptığı açıklamada, birliklerin yer yer direnişle karşılaştığını belirtti ve kentin henüz tamamıyla kontrol altına alınmadığını bildirdi.  Seçimleri Ouattara'ya karşı kaybetmesinin ardından makamını terk etmeyen ve devlet başkanı olduğunda ısrar eden Laurent Gbagbo'ya bağlı askerlerin ve polislerin daha erken saatlerde kentten kaçtığı kaydedildi.

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