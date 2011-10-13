-ÖTV'ye zam lüks otomobili etkileyecek Ankara (A.A) - 13.10.2011 - Motor silindir hacmi 1600-2000 cc arasında ve 2000 cc üzerinde olan araçlardaki ÖTV artışının satışları olumsuz etkilemesi bekleniyor. ÖTV'de yapılan yeni düzenlemelerle ilgili görüşleri sorulan firma yetkilileri, özellikle sıfır lüks otomobilde satışların durabileceğini, ikinci el otomobil satışlarında ise göreli bir artış yaşanabileceğini belirtti. Koluman Ankara Genel Müdürü Tayfun Kazazoğlu, tam bir şok içerisinde olduklarını ve ÖTV oranlarındaki artışın çok yüksek olduğunu ifade ederek, silindir hacmi 2000 cc olan araçlarda anahtar teslim fiyatların ortalama 25 ile 50 bin avro artacağını söyledi. Düzenlemenin yürürlüğe giriş tarihi ile ilgili önceden bilgi sahibi olmadıkları için hazırlıksız yakalandıklarını anlatan Kazazoğlu, yeni düzenlemenin lüks otomobil satışlarını durma noktasına getirebileceğini, siparişlerin ertelenebileceğini söyledi.