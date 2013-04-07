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Ekonomi

ÖTV'siz deniz yakıtı mercek altında

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), kayıt dışıyla mücadele kapsamında incelediği deniz yakıtları sektöründe vergi kaçakçılığını ortaya çıkardı

07 Nisan 2013 16:05

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, deniz yakıtları sektöründe ciddi oranda vergi kaçırıldığının tespit edildiğini açıkladı. ÖTV'siz deniz yakıtı teslimlerinde oluşabilecek vergi kaybı nedeniyle bazı mükelleflere yaklaşık 1 milyar lira tutarında ihtiyati haciz uygulandı.
 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, VDK tarafından, deniz yakıtlarında ciddi oranda vergi kaçırıldığının tespit edildiğini bildirdi.

Uzun süren denetim ve incelemeler sonrasında 76 milyonun hak ve hukukunu gasp eden bazı mükellefleri yakaladıklarını belirten Şimşek, deniz araçlarına, herhangi bir akaryakıt teslimi yapılmadığı halde teslim edilmiş gibi sahte belgeler düzenlendiğini ifade etti.


1 milyar lira tutarında ihtiyati haciz


Maliye Bakanı Şimşek, bu çerçevede İstanbul Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı'nda görevli vergi müfettişleri tarafından yürütülen incelemelerde, ÖTV'siz deniz yakıtı teslimlerinde oluşabilecek vergi kaybı nedeniyle bazı mükellefler hakkında yaklaşık 1 milyar lira tutarında ihtiyati haciz uygulandığını söyledi.


Geçen yıl 8,7 milyar lira ceza kesilmişti


Maliye Bakanlığı, geçen yıl da ekonomik araç vergisiyle satılan lüks araçlara, vergi kayıp ve kaçağına neden olan sigara firmalarına, akaryakıt olarak kullanılan 10 numara yağlara ve daha birçok alana yönelik inceleme ve denetimler yapmış, bunların sonucunda vergi kaçırdığı tespit edilenlere yaklaşık 8,7 milyar lira ceza kesmişti.

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