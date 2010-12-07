-ÖTV'NİN KAPSAMI GENİŞLEMİYOR ANKARA (A.A) - 07.12.2010 - Maliye Bakanlığı, Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yasa Tasarısında, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kapsamına yeni malların dahil edilmesi veya bazı malların kapsamdan çıkarılmasının sözkonusu olmadığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, tasarıda, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekindeki ÖTV'ye tabi mallar ve bu mallarda uygulanacak ÖTV oranları ve tutarlarının yer aldığı listelerin güncellenmesine yönelik hükümlere yer verildiğine işaret edildi. ÖTV Kanununa ekli listelerde yer alan malların Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki gümrük tarife istatistik pozisyonu numaraları itibariyle belirlendiği kaydedilen açıklamada, ''Anılan tasarıyla, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde 2009 ve 2010 yılları için yapılan değişikliklere paralel olarak ÖTV Kanunu eki listelerdeki bazı malların tarife numaralarının yenilenmesi ve halen uygulanmakta olan vergi tutar ve oranlarının bu listelerde yer alması amaçlanmıştır. Bu amaç dışında, ÖTV kapsamına yeni malların dahil edilmesi veya bazı malların kapsamdan çıkarılması söz konusu değildir'' denildi. -VERGİLER DEĞİŞMİYOR- Bakanlar Kurulu Kararları ile ÖTV Kanunu eki listelerde yer alan mallar için öngörülen vergi tutarı ve oranlarının bazı mallar için arttırılarak, bazı mallar için ise indirimli veya sıfır olarak uygulandığı da kaydedilen açıklamada, tasarıda ÖTV kapsamına giren mallar için uygulanan vergi oranı veya maktu vergi tutarlarının değiştirilmemesinin de amaçlandığı belirtildi.