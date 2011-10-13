-ÖTV'de zam yapıldı ANKARA (A.A) - 13.10.2011 - Motorlu araçlar, cep telefonu ve sigarada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artırıldı. Cep telefonlarında ÖTV oranı yüzde 20'den 25'e çıktı. Bazı mallarda uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) değişikliğe gidildi. Aralarında motorlu araçlar, alkollü içkiler ve tütün mamullerinin de olduğu bazı mallarda uygulanan ÖTV ile ilgili kararın yürürlüğe konulması, Maliye Bakanlığının yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca kararlaştırıldı. Karara göre, motor hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenlerin vergisi artırılmazken, motor silindir hacmi 1600-2000 cm3 arasında olan araçlarda vergi oranı yüzde 60'tan yüzde 80'e, motor silindir hacmi 2000 cm3'ün üzerinde olan araçlarda, yüzde 84'ten yüzde 130'a yükseltildi. Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarilloların vergi oranları yüzde 30'dan yüzde 69'a, asgari maktu vergi tutarları ise 0,1325 liradan 0,1450 liraya çıkarıldı. Tütün içeren sigaraların ve tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaraların da vergi oranı yüzde 63'ten yüzde 69'a, asgari maktu vergi tutarı da 0,1325 liradan 0,1450 liraya yükseltildi. Değişikliğe gidilen mallar arasında alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazları da yer aldı. Buna göre, bu cihazların ÖTV oranları yüzde 20'den yüzde 25'e çıkarılırken, bu oranlara göre hesaplanan verginin bu malların her bir adedi için 100 liradan az olması halinde, orana göre hesaplanan vergi yerine her bir adet için 100 lira vergi alınacak. Bu rakam daha önce 40 lira idi.