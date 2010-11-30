-ÖTV ZAMMI GÜNDEMDE YOK ANKARA (A.A) - 30.11.2010 - Maliye Bakanlığı Müsteşarı Naci Ağbal, alkollü içkiler ve diğer ürünlerde yeni bir özel tüketim vergisi (ÖTV) zammının söz konusu olmadığını bildirdi. Ağbal, Meclis'e sevk edilen ve yeniden yapılandırmanın da içinde yer aldığı Torba Kanun Tasarısıyla, Özel Tüketim Vergisi Kanunundaki Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarının (GTİP) güncellendiğini ve Bakanlar Kurulu kararları sonucu uygulanmakta olan bazı tutarların da Kanuna taşındığını belirtti. Bu durumun bazı medya organlarında, ''ÖTV'ye zam'' şeklinde değerlendirildiğini kaydeden Ağbal, ''Bu tamamen yanlış bir yorumdur. Tasarı, tamamen teknik bir düzenlemedir. Üzerine basa basa söylüyorum. Ne alkollü içkilerde, ne başka bir üründe, hiçbir şekilde ÖTV zammı söz konusu değildir. Bu düzenlemeler sonucunda hiçbir kalemde, 1 kuruşluk dahi vergi artışı olmayacaktır'' dedi. -YENİDEN BAKANLAR KURULU KARARI ÇIKACAK- Maliye Bakanlığı Müsteşarı Ağbal, Bakanlar Kurulu'nun ÖTV Kanunu çerçevesinde mevcut oranları değiştirme yetkisinin bulunduğunu da hatırlatarak, yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesinden hemen sonra yeni bir Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılacağını ve halen uygulamada olan oranların yeni Kararnamede de aynen yer alacağını söyledi. -GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI- Bu arada Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileri de, alkollü içkilerle ilgili yeni Bakanlar Kurulu Karar Taslağının şimdiden hazır olduğunu bildirdi. Yetkililer, Yeni Kanunun Resmi Gazete'de yayımlandığı gün, ya aynı sayıda ya da mükerrer sayıda alkollü içkilerle ilgili Kararnamenin de yer alacağını ifade etti. Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarının her yıl itibariyle değiştiğini, ÖTV'ye tabi malların da, GTİP çerçevesinde belirlendiğini kaydeden Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileri de, AA'ya şu değerlendirmede bulundu: ''ÖTV'de GTİP numaralarında son güncelleme işlemi, 2007 sonunda gerçekleştirildi. 2008 yılı başında yürürlüğe giren bu düzenlemenin ardından 2008, 2009 ve 2010 yıllarında GTİP numaralarında yine değişiklikler oldu. Torba Kanun Tasarısında, son 3 yılda değişen GTİP numaralarını ÖTV Kanununa işleyip, uygulama kolaylığı sağlamak istedik. Bu doğrultuda da, vergi oran, miktar ve tutarları değiştirmemek kaydıyla, listeyi güncelledik. Yeni düzenlemede alkollü içkiler ve diğer ürünlerde hiçbir şekilde ÖTV artışı yapılmamaktadır. 2008 yılı başında güncellenen Kanundaki mevcut, oran, miktar ve tutarlara, yeni tasarıda da aynen yer verilmektedir. Mevcut kanunda da, biralar ve taze üzüm şarabında yüzde 63,3, diğer alkollü içkilerde de yüzde 275,6 oranında nispi vergi bulunmaktadır. Bu oranlar, Kanunun verdiği yetki çerçevesinde Bakanlar Kurulunca sıfıra kadar indirilebilmektedir. Bu yetki kullanılarak, bir Bakanlar Kurulu Kararı ile şarap ve diğer alkollü içkilerde nispi vergi vergi oranı sıfırlanmıştır. Yeni Kanun çıktıktan sonra da aynı işlem yapılacaktır.''