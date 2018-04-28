ÖTV yüzde 20 inerse, benzine 56, motorine 42 kuruş indirim yapılır

Piyasayı canlandırmak adına ÖTV oranlarında indirim için çalışma yapıldığı öğrenildi. ÖTV’de yüzde 20’lik indirim benzin fiyatlarına 56, motorine 42 kuruş indirim olarak yansıyabilir. Eğer indirim olursa Maliye’nin gelir kaybı 11.7 milyar lira olacak. Ancak enflasyon 0.4 puan aşağı çekilecek, ekonomi de canlanacak

Hükümetin ekonomide canlanma sağlanması için akaryakıt başta olmak üzere birtakım ürünlerin Özel Tüketim Vergisi’nde ( ÖTV) indirime gitmeye hazırlandığı öğrenildi. Yapılan teknik çalışma eğer olumlu bulunursa özellikle akaryakıtta indirim olması ihtimali yüksek görünüyor.

Habertürk'ten Rahim Ak'ın aktardığına göre; Türkiye’de benzinin litresinden 2.37, motorinden ise 1.79 lira Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınıyor. Geçen yıl 536 milyar lira olan vergi gelirlerinin yüzde 12’si olan 63 milyar 602 milyon lirası akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV’den sağlanıyor. KDV hesaplanırken de ÖTV’nin KDV’si alındığı için toplam vergi yükü yüzde 50’yi geçiyor. Türkiye’de tüketilen toplam benzin miktarı 2 milyar 973 milyon litre. Motorin miktarı ise 28 milyar 598 milyon litre düzeyinde.

Enflasyonu 0.4 puan aşağı çekecek

Benzinden elde edilen ÖTV 7 milyar, motorinden sağlanan toplam ÖTV ise 51.2 milyar lira düzeyinde. Benzin ve motorinin toplam ÖTV’si 58.2 milyar liraya çıkıyor. 11 milyar lira ise doğalgaz ve diğer ürünlerden sağlanıyor. Eğer beklenen indirim gelirse ÖTV üzerinden KDV de hesaplandığı için fiyatlar ÖTV’nin yüzdelik düşüşünden daha fazla etkilenecek. Yani vatandaş indirimi daha iyi hissedecek. Yaptığımız hesaba göre akaryakıt ürünleri ÖTV’si eğer yüzde 20 indirilirse bu fiyatlara benzinde 56 ve motorinde ise 42 kuruş olarak yansıyacak. Benzin 5.5 motorin ise 5.2 lira olacak. Yüzde 10’luk bir indirim ise benzinin 27 motorinin 21 kuruş ucuzlaması anlamına gelecek. Bu durumda ise benzin 5.8 lira motorin ise 5.4 lira düzeyine inecek. Hepsinden önemlisi akaryakıt ÖTV’sine yüzde 20’lik indirim enflasyondaki payı yüzde 3.8 olan bu alanın etkisiyle genel enflasyonu 0.4 puan aşağı çekebilecek. Tabii ki indirim yüzde 10’da kalırsa enflasyona etkisi 0.2 puanda kalacak.

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