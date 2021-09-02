ÖTV matrah düzenlemesi, otomobil satışlarını beklenen oranda arttırmadı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, ağustos ayında yüzde 5 azalarak 58 bin 454 adette kaldı. Otomobillerde yapılan matrah düzenlemesi ile bazı modellerde fiyat düşse de bu durumun satışlara büyük etkisi olmadı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç satış rakamlarını açıkladı. Çevrim içi yapılan toplantıda otomobil ve hafif ticari araç pazarının geçen ay yüzde 5 azalarak 58 bin 454 adette kaldığı bilgisi paylaşıldı. Daralmada ticari araç satışlarındaki düşüş etkili oldu. Ağustos ayında otomobil satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artarak 44 bin 756 adet olurken hafif ticari araç pazarı, yüzde 20,2 azalarak 13 bin 698 adet oldu.

ODD Başkanı Ali Bilaloğlu, geçen ay talebin yüksek olmasına rağmen, çip krizi nedeniyle araç bulunurluğu sıkıntısı yaşandığını söyledi. Hükümetin düşüşe geçen otomobil satışlarını artırmak için geçen ay ÖTV matrahlarında düzenlemeye gitmesi, satışlara sınırlı etki yaptı. Matrah sonrası otomobil fiyatlarında yüzde 3 ila yüzde 16 arasında indirim olunca tüketici adeta showroomlara akın etti. Ancak pandemiyle birlikte başlayan ve giderek derinleşen çip krizi nedeniyle piyasada araç bulmak giderek zorlaşıyor. Bazı sektör temsilcilerine göre, piyasada yeterli sayıda araç olsaydı satışlar 90 bin adede kadar çıkabilirdi.

Ticari araç satışı yüzde 20 azaldı

Hafif ticari araç pazarı, geçen ay yüzde 20,2 azalarak 13 bin 698 adet oldu. Sektör temsilcileri, ÖTV matrah güncellemesi dışında kalan hafif ticari araçlardaki düşüşte, çip krizinin büyük etkisi olduğunu söyledi. Ticari araçtaki düşüşte baz etkisi de var. 2020 yılı ağustos ayında otomobil satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106,0 artarak 44 bin 372 adet olurken hafif ticari araç pazarı, yüzde 265,0 artarak 17 bin 161 adet olmuştu. Geçen yıl e-ticaretteki büyümeye paralel, kargo araç talebi artmış, bu alanda faaliyet gösteren firmalar, toplu filo yatırımları yapmıştı. Filo alımları geçen yıla göre yavaşladı.

Yılın ilk 8 ayında satışlar yüzde 24 arttı

2021 yılı ocak-ağustos döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 24,3 oranında arttı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı ocak-ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,3 artarak 501 bin 004 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2021 yılı ocak-ağustos döneminde geçen yıla göre yüzde 23,3 oranında artarak 391 bin 392 adet olurken hafif ticari araç pazarı da yüzde 28,0 artarak 109 bin 612 adede ulaştı. ODD temsilcileri, yılsonunda 825 ila 875 bin arasında satış öngörüyor.

Sedan ve benzinliler öne çıktı

Pazarın yüzde 85,6’sını A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 214 bin 939 adetle yüzde 54,9 pay, B segmenti otomobiller 117 bin 649 adetle yüzde 30,1 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi, yine Sedan otomobiller (yüzde 40,9 pay, 160 bin 18 adet) oldu.

Sedan otomobilleri, yüzde 34,4 pay ve 134 bin 712 adet satış ile SUV, yüzde 22,6 pay ve 88 bin 626 adet satış ile H/B otomobiller takip etti. Benzinli otomobil satışları 257 bin 319 adetle yüzde 65,7 pay, dizel otomobil satışları 80 bin 650 adetle yüzde 20,6 pay, hibrit otomobil satışları 32 bin 885 adetle yüzde 8,4 pay, oto gazlı otomobil satışları 19 bin 342 adetle yüzde 4,9 pay aldı. Sadece bin 196 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

Otomatik şanzımanlı otomobiller, 295 bin 321 adetle yüzde 75,5 pay alırken manuel şanzımanlı otomobiller, 96 bin 71 adetle yüzde 24,5 pay aldı. Hafif ticari araç pazarında ise van gövde tipi, yüzde 78,1 pay ve 85 bin 565 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken kamyonet gövde tipi, yüzde 10,2 pay ve 11 bin 140 adetle ikinci sırada yer aldı.