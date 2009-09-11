ÖTV indiriminin sonu kötü

ÖTV indiriminin 30 Eylülde sona ermesi ve oranların tekrar yüzde 37'ye çıkması sektörde durgunluk yaratacak.



Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Başkanlar Kurulu Başkanı Ferit Sünneli, ''Otomobilde, ertelenmiş talebi gündeme getirdik, harcadık. Gündeme gelecek talebi de kullandık. Geriye hurda teşviği ile ticari araçlar ve traktörde KDV indirimi kaldı'' dedi.



Uludağ Taşıt Araçları ve Yan Sanayi İhracatçıları Birliği (UTAYSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Sünneli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1600 cc'ye kadar motor hacmine sahip araçlarda ÖTV'nin yüzde 37'den yüzde 18'e indirilmesinin ardından otomobil satışlarında ve üretiminde önemli oranda canlılık yaşandığını söyledi.



ÖTV'nin 15 Hazirandan sonra yüzde 27'ye yükseltilerek yumuşak bir geçiş sağlandığını ifade eden Sünneli, bu yükselişin satışları olumsuz etkilese de üretime olumlu yansımasının sürdüğünü bildirdi.



Sünneli, ÖTV indiriminin 30 Eylülde sona ereceğini ve oranların tekrar yüzde 37'ye çıkacağını anımsatarak, bu durumda satışların paketten önceki duruma göre daha kötü olacağını ileri sürdü.



Orta ve uzun vadede üretimi canlandıracak, istihdam sağlayacak yeni adımların atılmasına ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Sünneli, şunları kaydetti:



''Dünyanın yaşadığı ekonomik koşullar ortada. Türkiye'nin bundan nasıl etkilendiğini de rakamlar açıkça ortaya koyuyor. Üretimin durması sonucunda neler yaşandığını, yaşanabileceğini gördük. Bu yüzden otomotiv sektörü olarak yeni düzenlemeler bekliyoruz. Otomobilde, ertelenmiş talebi gündeme getirdik harcadık. Gündeme gelecek talebi de kullandık. Geriye hurda teşviği ile ticari araçlar ve traktörde KDV indirimi kaldı. Her zaman belirttiğimiz gibi 2 çıkış yolumuz var. Biri hurda teşviği diğeri KDV indirimi. Verilere göre, Türkiye'de 3 milyona yakın araç 20 yaş, yaklaşık 1,6 milyon araç da 27 yaşın üzerindedir. Hurda teşviği ile bu araçların yenilenmesi iç piyasayı canlandıracak, üretimi hareketlendirecektir.''



Ticari araçlarda KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e, traktörlerde ise yüzde 8'den yüzde 1'e çekilmesi durumunda da iç piyasada ciddi bir canlılık olacağını dile getiren Sünneli, ''Hükümet bazı yatırım mallarında sanayiciye kolaylık sağladı. Ticari araç da yatırım aracıdır ancak KDV indirimi getirilmedi. Ülkemizdeki otomotiv endüstrisinin faaliyetinin yüzde 50'si ticari araçtan geliyor. Bu yüzden ticari araçta satışların artması üretimde önemli bir hareketlilik yaratır'' dedi.



Sünneli, birkaç gün önce Bursa'da düzenledikleri UİB değerlendirme toplantısına Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'ın da katıldığını anımsatarak, ''Ne tür bir düzenleme yapılmasının planlandığını sorduk ama tatmin edici yanıt alamadık. Sorunlarımızı ilettik, mutlaka yeni bir paketin açıklanması gerektiğini bildirdik. ÖTV indiriminin sona ereceği 30 Eylül sonrasını merak ediyoruz. İç piyasaya dönük yeni bir düzenleme gelmezse 30 Eylülden sonra durum hiç iç açıcı gözükmüyor. Sektör gerçekten çok zor durumda kalır'' diye konuştu.