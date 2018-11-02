ÖTV indiriminin sebebi: Ekimde otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 77 daraldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın otomotiv sektörüne yönelik ÖTV indiriminin arkasında eylülden sonra ekim ayında yaşanan büyük daralmanın etkisi olduğu bildirildi. Kur ve faizlerdeki artışa bağlı olarak otomobil ve hafif ticari araç satışları eylülde yüzde 68 düştükten sonra ekim ayında daralma artarak yüzde 77’e yükseldi.

Hürriyet'ten Emre Özpeynirci'nin haberine göre Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Ocak-Ekim dönemi raporuna göre 2018 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 21 bin 571 adet oldu. 91 bin 752 adet olan 2017 yılı ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 76.49 oranında azaldı. 2018 yılı Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76.15 azaldı ve 16 bin 809 adet oldu. Geçen sene 70 bin 488 adet satış gerçekleşmişti. 2018 yılı Ekim ayında hafif ticari araç pazarı 2017 yılının Ekim ayına göre yüzde 77,61 azaldı ve 4.762 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 21.264 adet satış yaşanmıştı.

10 ayda yüzde 33 düştü

Ekim ayındaki büyük daralmanın ardından 2018 yılı 10 aylık dönemde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 32.55 azalarak 485 bin 27 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılı on aylık dönemde ise 719 bin 095 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, 2018 yılı Ekim ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30.68 oranında azalarak 379 bin 274 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 547 bin 109 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38.51 azalarak 105 bin 753 adet oldu. 2017 yılı aynı dönemde 171 bin 986 adet satış gerçekleşmişti.

Nefes aldırdı



1 Kasım-31 Aralık 2018 dönemini kapsayan vergi indirimine göre, motor hacmi 1600 cc altında ve ÖTV matrahı 70 bin TL altındaki otomobillere uygulanan yüzde 45 oranındaki ÖTV yüzde 30’a ve yine 1600 cc altındaki motor hacmine sahip ve ÖTV matrahı 70 bin TL ile 120 bin TL aralığında olan otomobillere uygulanan yüzde 50 oranındaki ÖTV yüzde 35’e indirildi. Ticari araçlardan alından KDV oranı ise %18’den %1’e düşürüldü. Otomobillere yüzde 10, ticari araçlara ise yüzde 14-15 indirim olarak yansıyan ÖTV desteği otomotiv sektörüne derin bir nefes aldıracak çok pozitif bir gelişme olarak karşılandı.