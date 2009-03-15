ÖTV indirimi orta sınıf otoya yarayacak

Otomotive ÖTV indirimi üreticiyi de tüketiciyi de heyecanlandırdı. Pakete göre 1600 motor bir araçtan alınan ÖTV yüzde 34'den yüzde 18.5'e indirilecek. Bu indirim sayesinde araç fiyatlarının 4-5 bin lira ucuzlayacağı tahmin ediliyor.



Kriz ortamında Türkiye ithalatının gözbebeği olarak tanımlanan otomotiv sektöründe iç ve dış satışların durma noktasına geldiği belirtiliyor. Ocak ve şubat ayı üretim verilerine bakıldığında sektör firmaları kelimenin tam anlamıyla "ölü" bir süreçten geçiyor. En fazla ihracat yaptığımız Avrupa ülkelerinde de ciddi daralma ve tüketim isteksizliği yaşanırken bu durum en çok da Türkiye'de üretim yapan otomotiv firmalarını etkiliyor. Tüm bu olumsuzluklar firmaları iyice köşeye sıkıştırmışken otomotiv sektörünün beklediği haber dün Başbakan Erdoğan'dan geldi. Erdoğan teşvikleri açıklarken "Dünyada olduğu gibi ülkemizde de otomotiv sektörü krizden en fazla etkilenen sektörlerin başında geliyor. Çünkü iç talebi canlandıran stokları eritmek için firmaların elinde şu anda mevcut araçlar var. Bu araçlardan alınan ÖTV'de 3 ay süreyle indirim getiriyoruz” ifadesini kullandı.



Kredi krizinde mali sektörün ardından en fazla hasarı alan otomotivciler, hükümetin attığı bu adımı son derece olumlu bulduklarını söylüyorlar. Böylesi açıklamaların cılız olan tüketim talebinin bıçak gibi kesilmesine yol açacağını söyleyen sektör temsilcileri, “Teşvike ilişkin ayrıntılar hemen açıklansın yarından başlamak üzere karar uygulamaya geçsin. Yoksa gidişatımız çok daha kötü olur" diyorlar.



Tüketici bu fırsatı değerlendirsin



Hyundai Assan Satış Direktörü Yavuz Kim, "Ekonomik tedbir paketiyle tüketicilerin ve sektörlerin az da olsa rahat bir nefes alacağını sanıyorum" dedi. Krizin son 6 ayda tüm sektörlerde yüzde 60 küçülmeye neden olduğuna, bankaların kredileri durdurması sonucu tüketicilerin alım gücünün düştüğüne değinen Kim, krizden en çok otomotiv sektörünün olumsuz etkilendiğini ifade etti. "Şimdi herkes gibi biz de hükümetin ekonomik kriz paketini bekliyoruz" diyen Kim, şöyle devam etti: "Ekonomik tedbir paketiyle tüketicilerin ve sektörlerin az da olsa rahat bir nefes alacağını sanıyorum. Bu arada tüketicilere de çağrım olacak. İmkanı olanlar için otomotiv almanın tam zamanı. Bu fırsatı iyi değerlendirsinler.”



Gecikme olursa bizi daha kötü vurur



İbrahim Aybar / Renault Mais Genel Müdürü: Türkiye ekonomisinin itici motoru olan otomotiv sektörü uzun süredir bir adım atılmasını bekliyordu. Son alınan kararı bu açıdan değerlendiriyoruz. Pazarı canlandırmaya yönelik alınan bu kararlar son derece memnuniyet verici. Ama unutmamak lazım ki sektör firmalarının artık beklemeye tahammülü kalmadı. Hükümetten destek geleceğine ilişkin haberler nedeniyle 2 gündür bir tane bile fatura kesemedik. Bu nedenle Başbakan'ın açıkladığı bu paket beklemeden yürürlüğe girmeli. Aksi takdirde, zaten sıkıntılı günler yaşayan sektör oluşan bu beklenti nedeniyle iyice zor duruma düşecek. Şimdi vakit kaybetmeksizin işi pratiğe dökmek ve kararları hayata geçirmek gerekiyor. İçinde bulunduğumuz bu sektörün önü açılırsa herkes kazanır.



Sadece stoktakilerle sınırlı olmamalı



Ali Pandır / Tofaş CEO'su: Yapılan kısmi açıklamaların tüm yönleriyle bir an önce netlik kazanması ve yürürlüğe girmesini bekliyoruz. Bu açıklamaların hafta sonuna denk gelmesini şu aşamada bir derece olumlu karşılıyoruz fakat sektörün daha fazla negatif biçimde etkilenmemesi için 16 Mart Pazartesi gününden itibaren devreye girecek biçimde bu paketin tüm detaylarının açıklanması en sağlıklı çözüm olacaktır. Ayrıca yapılacak ÖTV indiriminin de yılbaşından bu yana iskontolar ve çeşitli avantajlar sunan kampanyalarla tüm otomotiv sektörü olarak körüklemeye çalıştığımız talebi daha da canlandıracak oranda olması bir başka önemli nokta olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ÖTV indirim teşviğinin sadece şu anda stokta olan araçlar için değil, stokta olsun olmasın 3 ay içinde satılacak tüm araçlar için geçerli olmasını bekliyoruz. Aksi takdirde bizim gibi ekonomik durgunluk sürecinde stok yönetimini başarıyla yapan firmalar açısından dezavantajlar ortaya çıkacaktır.

