ÖTV indirimi fiyatlara yansıdı

Renault da fiyatlarını yeniden düzenledi

Otomotivdeki ÖTV indiriminin ardından, Ford, Hyundai ve Proton yeni fiyatlarını açıkladı.Ford'tan yapılan açıklamaya göre, yeni Fiesta 23 bin 665 liradan, Fusion 26 bin 45 liradan, Yeni Focus (MCA) 30 bin 200 liradan, C-Max 41 bin 365 liradan, Mondeo 39 bin 890 liradan, Kuga ise 78 bin 90 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.Hyundai'den yapılan açıklamada ise fiyatların, Resmi Gazetede yayımlanan ÖTV indirimine göre yeniden düzenlendiği, ayrıca mart ayında Hyundai modellerinde sunulan kampanyaların da aynı koşullarla devam ettiği bildirildi.İndirimin ardından Hyundai Accent Era 1,4 ECO KLM 17 bin 604 lira, Getz 1,4 Dohc Start 17 bin 691 lira, i30 1,6 CVVT Select 27 bin 209 lira, Martrix 1,5 CRDi-VGT (110 PS) Start 22 bin 600, Coupe FX 1,6 39 bin 200 lira, Sonata 2,0 CRDi Select 46 bin 275 lira, Sonata 2,0 CRDi Select 46 bin 275 lira, Tucson Select 4X4 ise 53 bin 15 liradan satışa sunuldu.Proton'dan yapılan açıklamaya göre de ÖTV indirimi öncesi anahtar teslim fiyatı 19 bin 856 lira olan Savvy Base Line modeli 15 bin 592 liraya, 21 bin 578 lira olan Gen-2 1,6 Base Line modeli ise 18 bin 176 liraya satılıyor.Renault, otomotivdeki ÖTV indiriminin ardından fiyatlarını yeniden düzenledi.Renault'dan yapılan açıklamaya göre, fiyatlarını yeniden düzenleyen ve kampanyalarını sürdüren Renault, 17–31 Mart 2009 tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında müşterilerine, 10–15 ay vadelerle yüzde 0 faiz oranıyla otomobil sahibi olabilme fırsatı veriyor.Yeni fiyat düzenlemesinin ardından yeni Symbol 20 bin 40 lira, Megane Sedan 25 bin 720 lira, Clio HB 23 bin 450 lira, Clio Grand Tour modeli ise 23 bin 340 liradan başlayan fiyatlarla tüketiciye sunuluyor.Kampanya kapsamında Megane Sedan'ın tüm versiyonlarında 15 bin lira için 15 ay vadeli, Clio HB, Clio Grand Tour ve yeni Symbol modellerinde 10 bin lira için 10 ay vadeli yüzde 0 faiz oranları bulunuyor.