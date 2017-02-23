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Ekonomi

ÖTV indirimi beyaz eşyayı kanatlandırdı

Beyaz eşyada ÖTV nisan sonuna kadar sıfırlanmıştı

23 Şubat 2017 13:51

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre beyaz eşya sektörü 2016'da yüzde 6,5 büyüdü. 3 Şubat 2017'de yürürlüğe giren kararla beyaz eşyada, 30 Nisan 2017'ye kadar Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı yüzde 0 olarak uygulanacaktı.

BusinessHT'de yer alan habere göre, TÜRKBESD Başkanı Ergün Güler, 2016 gerçekleşmeleri ve 2017 beklentilerinin sunulduğu basın toplantısında konuştu.

Beyaz eşya sektörünün 2016'da yüzde 6,5 büyüdüğünü söyleyen Güler, beyaz eşya sektörünün iç piyasa ve ihracat toplamında 24 milyona adete yaklaşan satışla 2016'yı tamamladığını aktardı.

Güler, 2016 ihracatının yüzde 7,3 artışla 17,2 milyon adet olarak gerçekleştini ifade etti.

2017'de ise beyaz eşya sektöründe yüzde 7 büyüme beklediklerini aktaran Güler, "Nisandan sonra ÖTV indiriminin bitmesiyle umarım düşüş yaşamayız" dedi. 

TÜRKBESD Başkanı, "ÖTV teşviği ile iç piyasa daralmasının önüne geçilecek. Bayilerle yaptığım görüşmelere göre şubatta sektörde çift haneli büyüme görülebilir" diye konuştu. 

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