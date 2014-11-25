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Ekonomi

ÖTV için ödenen ilave KDV 39 milyar lira

KDV matrahına ödenmiş vergilerin de dahil edilmesi vatandaşın vergi yükünü artırıyor

25 Kasım 2014 10:34

Vergi sistemindeki çarpıklık vatandaşın akaryakıt ürünlerine 38 milyar 851 milyon lira fazladan vergi ödemek zorunda kaldığını ortaya koydu. Akaryakıt için 9 yılda ödenen yaklaşık 300 milyar lira verginin 261 milyar lirası vergi, 38,8 milyar lirası ise “verginin vergisi”nden oluştu.

 

ÖTV'ye 215 milyar lira

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) raporuna göre, 2005 yılından 2013 yılına kadar geçen 9 yıllık sürede benzin, motorin ve LPG gibi petrol ürünlerine tam 299 milyar 850 milyon lira vergi ödedik. Söz konusu verginin 215 milyar 840 milyon lirası ÖTV, 84 milyon 2 milyon lirası da KDV’den oluştu. Ancak akaryakıt için toplanan söz konusu KDV’nin sadece 45 milyar 169 milyon lirasını satın aldığımız benzin, motorin ya da LPG için ödedik.

 

Verginin vergisi alınıyor

 

Bugün gazetesinden Erdoğan Süzer’in haberine göre, geri kalan 38 milyar 851 milyon liralık KDV ise aldığımız hizmet ya da ürün için değil doğrudan ÖTV nedeniyle tahsil edildi. Buna göre, söz konusu dönemde akaryakıttan alınan 215 milyar 840 milyon liralık ÖTV’ye ayrıca yüzde 18 oranında KDV tahakkuk ettirildi. Sonuçta 215,8 milyar liralık ÖTV’nin KDV’si olarak devlete 38,8 milyar lira “verginin vergisi” olarak ödemek zorunda kaldık. Vatandaşa vergi için de vergi ödettiren sistem ÖTV, Gümrük Vergisi ve benzeri vergilerin KDV matrahı içinde sayılmasından kaynaklanıyor. KDV matrahına ödenmiş vergilerin de dahil edilmesi vatandaşın vergi yükünü artırıyor.

 

Verginin ağırlığı yüzde 3,20’ye çıktı

 

Rapor ayrıca, özellikle küresel krizin etkilerinin yaşandığı 2008 yılından itibaren akaryakıt ürünlerine ödediğimiz ÖTV ve KDV’nin milli gelir içerisindeki ağırlığının hızla arttığını, krizin yaralarının adeta akaryakıt vergileriyle sarıldığını da ortaya koydu. Rapora göre, 2008 yılında akaryakıttan toplanan vergiler milli gelirin sadece yüzde 2,9’una karşılık geliyordu. Bu oran 2013 yılında yüzde 3,20’ye kadar çıktı.

 

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