-ÖTV gelirinin üçte biri tütün ve alkolden ANKARA (A.A) - 24.10.2011 - Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) gelirinin önümüzdeki yıl, 70,6 milyar lira beklenirken, bunun yüzde 33,6'sı tütün mamulleri ve alkollü içkiden gelecek. Toplam 23,7 milyar lirayı bulacak ÖTV tutarının, 19,2 milyar lirası tütün mamullerinden, 4,5 milyar lirası da alkollü içkilerden tahsil edilecek. 2012 bütçe gelirleri arasında, özel tüketim vergisi (ÖTV) toplamı 70 milyar 646 milyon 570 bin lira olarak öngörülüyor. 2012 bütçesinde tütün mamullerinden tahsil edilmesi beklenen tutar, bir önceki yıla göre yüzde 21,7 oranında artacak ve 19 milyar 218 milyon 204 bin lira olacak. Önümüzdeki yılın bütçesinde alkollü içkilerden ise 4 milyar 501 milyon 650 bin lira ÖTV tahsilatı öngörülürken, bu rakamda da bir önceki yıla göre artış yüzde 25,9'u bulacak. Son 5 yılda, tütün mamulleri ve alkollü içkiden bütçeye sağlanan gelir 75 milyar 976 milyon 326 bin lira olurken, 2012'de söz konusu ürünlerden alınacak ÖTV gelirleri de eklendiğinde bu rakam, 99 milyar 696 milyon 180 bin liraya ulaşacak. Bütçeye 5 yılda, tütün mamullerinin katkısı 62 milyar 923 milyon 358 bin lira, alkollü içkilerin katkısı da 13 milyar 52 milyon 968 bin lira oldu. Tütün mamullerinden, 2007 yılında 9,7 milyar lira, 2008 yılında 10,9 milyar lira, 2009 yılında 11,5 milyar lira, 2010 yılında 14,9 milyar lira gelir sağlanmıştı. Yıl sonunda ise söz konusu üründen sağlanacak vergi gelirinin 15,8 milyar lira olacağı tahmin ediliyor. Alkollü içkilerden alınan ÖTV'den ise 2007 yılında 1,9 milyar lira, 2008 yılında 2,1 milyar lira, 2009 yılında 2,1 milyar lira, 2010 yılında 3,4 milyar lira gelir edilirken, bu yıl sonunda da 3,6 milyar lira gelir öngörülüyor. Bütçeye konan rakamlarda, önceki yıllara ilişkin ekonomik gelişmeler, eğilimler ve 2012 yılına ilişkin beklentiler dikkate alınıyor ve 2012 yılında red ve iadeler ile mahalli idare payları da dahil ediliyor.