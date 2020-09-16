ÖTV geliri 2019 yılına göre yüzde 233 arttı

Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV), vergi geliri içindeki payı bu yıl ocak-ağustos döneminde yüzde 24.04'e ulaşırken, motorlu taşıtlardan alınan ÖTV'nin oranı ise yüzde 3.9 seviyesine kadar çıktı. Yılın ilk 8 ayında alınan 19.9 milyar TL'lik ÖTV geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 233 arttı.

Sözcü gazetesinden Emre Özpeynirci'nin haberine göre; Mart, nisan ve mayıs aylarında yaşanan pandemi sürecine rağmen, 2020 yılında devletin ilk 8 ayda motorlu taşıtlardan elde ettiği 19.9 milyar TL'lik ÖTV geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 233 artarken, 2019 yılının toplamını ise şimdiden 6.1 milyar TL aştı.

Hedefe 8 ayda ulaşıldı

Bu da devletin yıl sonu için hedeflediği 18.8 milyar TL'lik ÖTV tahsilatına daha 8 ayda ulaşıp, 1.1 milyar TL aştığını ortaya koydu. Yani cari açığın zirve yaptığı bir dönemde ÖTV tahsilatında rekor kırılması, otomotiv sektörünün ekonomi için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

Yılın ilk 8 ayında Türkiye'de otomotiv pazarı yüzde 69.6 büyürken, devletin ÖTV tahsilatı ise yüzde 233 artarak 19.9 milyar TL oldu.



Temmuzda devletin ÖTV tahsilatı 2019'a göre yüzde 712 artarak 5 milyar TL'ye ulaşırken, ağustos ayında ise yüzde 370 büyüme ile 3.8 milyar TL'yi aşan ÖTV gelirine ulaşıldı.