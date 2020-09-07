'ÖTV düzenlemesi ikinci el fiyatlarında da artışı getirecek'

Otokoç Otomotiv Genel Müdürü ve Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, yeni ÖTV düzenlemesinin yerli ve düşük segmentli araçların yanında ikinci el pazarında da fiyatların artmasına neden olacağını söyledi.

İkinci el otomobil pazarında fiyatlar, döviz kurlarındaki artışın etkisiyle bir süredir ciddi bir yükseliş içinde. Ticaret Bakanlığı ikinci el otomobil satışlarına düzenlemeler getirmişti. Son olarak sıfır araçlarda ÖTV ve matrahlarında yapılan düzenleme birçok aracın fiyatını yukarı taşımıştı.

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'a konuşan İnan Ekici, "Düzenlemeyle talebin yerli ve düşük segmentli araçlara kayacağını söyleyebiliriz. İthal araç fiyatlarında yüksek artışa sebep olacak. Bu da beraberinde ikinci el fiyatlarında da artışı getirecek. Düzenlemeyle SUV ile B, C ve D segment fiyat artışlarında yaşanan bu durumun araç satışlarında gözden kaçmayacak oranda azalma yaratacağı görüşündeyim" diye konuştu.

Sektörün yılı 750-800 bin adet satış beklentisi olsa da yeni düzenlemeyle 700-725 bin satışta kapatacağını söyleyen Ekici, "İkinci el araç fiyatları ise direkt ve dolaylı sebeplerle sıfır araç fiyatlarına bağlı. Şimdi sıfır araç fiyatlarına bir de ÖTV konusu eklendi. Sıfır araçlar stoklarda yeteri kadar yer alırsa ve kur da artış trendini sonlandırırsa iki taraftaki artış da yavaşlayacaktır. Bunla birlikte, fiyatı ÖTV’den dolayı artan modellerin ikinci ellerinin artışı bir süre daha devam edecek" dedi.