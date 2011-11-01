-ÖTV beyannamesi elektronik ortamda ANKARA (A.A) - 01.11.2011 - Kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs, helikopter gibi araçlar için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) beyannamesi, 1 Aralık'tan itibaren elektronik ortamda düzenlenerek verilecek. Maliye Bakanlığı'nın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Tebliğe göre, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi araçlara ait kağıt ortamındaki 2A numaralı ÖTV beyannameleri 1 Aralık 2011 tarihinden itibaren kabul edilmeyecek. Bu tarihten itibaren kara, deniz ve hava taşıtları için üç farklı şekilde oluşturulan elektronik ortamdaki 2A numaralı ÖTV beyannameleri düzenlenerek, vergi dairelerine gönderilecek. Ayrıca isteyen mükellefler, 1 Kasım 2011 tarihinden itibaren elektronik ortamda 2A numaralı ÖTV beyannamesi verebilecek. Motorlu araç ticareti yapan mükelleflerin merkez ve şubelerinde düzenledikleri 2A numaralı ÖTV beyannamesini internet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda gönderebilmeleri için katma değer vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine, ''2A Numaralı ÖTV Beyannamesini Gönderme Talep Formu'' ve ekini düzenleyerek müracaat edecek. Mükelleflerin talebi halinde, merkez ve şubelere işlem hacmi ile mütenasip olmak üzere birden fazla kullanıcı kodu, parola ve şifre verilebilecek. 2A numaralı ÖTV beyannamesini internet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda gönderebilmeleri için kullanıcı kodu, parola ve şifre talep eden mükelleflerin motorlu araç ticaretini faal olarak icra ettiği hususu vergi dairesince tespit edildikten sonra 2A numaralı ÖTV beyannamesini elektronik ortamda göndermek için kullanıcı kodu, parola ve şifre verilecek. Beyan edilen ÖTV, vergi dairesine veya bankaya ödendiğinde, ödeme bilgisi ASBİS sisteminden sorgulanabilecek. Bu nedenle 2A numaralı ÖTV beyannamesi elektronik ortamda verilerek ÖTV'si ödenen araçların tescilinde ayrıca ''ÖTV Ödeme Belgesi'' istenmeyecek. Ancak satıcı, aracın ÖTV'sinin ödendiğine ilişkin olarak ödeme bilgisinin bir dökümünü kaşe basıp imzalamak suretiyle onaylayıp alıcıya verecek.