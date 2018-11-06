ÖTV alacağı benzinde bitti

Benzinde eşel mobil sisteminden dolayı yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) karşılığı kalmadı. Bu yüzden geçen hafta benzindeki 17 kuruşluk indirim, pompa fiyatlarına yansıdı.

Hürriyet'in aktardığına göre Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, 17 kuruşluk indirimin yurtiçinde doların 5.50 ortalama ve ham petrolün de 628 dolardan işlem görmesiyle gündeme geldiğini söyledi.

Aktaş, “Şayet rakamlar 600 dolar civarlarına düşerse dolar da 5.50 liranın altında işlem görmeye devam ederse hafta sonuna kadar bir indirim daha görme olasılığımız yüksek olacak. Ama her ne kadar geçen cuma günü itibariyle devletin benzinde ÖTV karşılaması bitti ise de olası piyasalarda yukarı yönlü bir artış olması halinde yeniden eşel mobil sistemi devreye girip zamların vatandaşlara yansıtılması önlenecektir” görüşünü savundu.

Motorin türü akaryakıtta da dış piyasaların geç tepki verdiğini ifade eden Aktaş, geçen perşembe günü 691 dolarlık kapanış hareketine cuma günü 678 dolarlık düşüşle devam edildiğini söyledi. 17-20 kuruşluk bir indirimin birkaç gün içinde gündeme gelebileceğini dile getiren Aktaş, motorinde 50 kuruşluk ÖTV karşılaması olduğu için indirimin pompa fiyatlarına yansımayacağını bildirdi.

LPG piyasası geçtiğimiz ay kapanış rakamlarında tonda 136 dolarlık düşüş yaşandığını anımsatan Aktaş, “Bu düşüş muhtemelen hafta içinde herhangi bir gün fiyatlara indirim olarak yansıyacaktır. Bu yansımanın muhtemelen 40-42 kuruş civarında olmasını beklemekteyiz. Burada da Eşel Mobil Sistemi çerçevesinde devletin 67 kuruşluk ÖTV alacağı bulunduğu için olası bu indirim tutarının da pompa fiyatlarına yansımayacağı görüşündeyiz” dedi.