Oturma odaları konser alanına dönüşüyor

Canlı müzik dinlemeye gideceğiniz zaman birinin oturma odası ilk aklınıza gelen mekan olmuyordur.

Ancak Sofar Sounds müzikseverlere tam olarak bu samimi ortamı sağlamayı amaçlayan bir girişim.

2010 yılında Londra'da başlayan bu ufak girişim, yıllar içinde paylaşılarak büyüdü ve dünya çapında 300 şehre yayıldı.

Fikir, Sofar Sounds kurucusu iki arkadaşın bir konser sırasında insanların konuşmalarından rahatsız olmalarıyla doğdu.

Kuruculardan Rafe Offer, bir konsere gidip de müziği duyamamanın kendisini sinirlendirdiğini söylüyor.

"Odanın yarısı konuşuyordu ve insanlar müziğe odaklanmak yerine telefonlarına bakıyorlardı. Bu da bize hiç normal gelmedi" diyor.

O akşam müzisyen arkadaşları Dave'in evine müzik dinlemeye giden iki arkadaş 'Songs From a Room' (Bir odadan şarkılar) adında konserler serisini başlattılar.

Bir süre Rafe'nin Kuzey Londra'daki evinin oturma odasında konserlere ev sahipliği yaptılar. Fikir yayıldıkça 70 farklı şehirde ayda 60 konser organize edilmeye başladı.

Rafe, "İkinci konserde bile daha fazla insan gelmişti, fikir kulaktan kulağa yayıldı ve sonunda New York'taki arkadaşlarımızı da denemeye ikna ettik. Böylece bir anda Los Angeles, Melbourne, Bombay gibi yerlerden insanlar bizi aramaya başlamıştı" diyor.

Geçen yıl ise Sofar kapsamında 300 şehirde 3 bin 400 konser düzenlendi.

Peki nasıl işliyor?

Çoğu konser farklı ve özel yerlerde verildiği için yalnız belli sayıda insan gelebiliyor, Sofar Sounds bu kişileri internet üzerinden gelen başvurulardan rastgele seçiyor.

Tom düzenli olarak Sofar konserlerine gidiyor, bu kez arkadaşı Elliot'ı da yanında getirmiş.

"İnternet üzerinden Sofar'a kaydoluyorsun ve bulunduğun şehirde herhangi bir tarihteki konsere katılmak için başvuruyorsun" diyor.

Konserde hangi grubun çalacağı misafirlere önceden açıklanmıyor.

Tom, "Daha sonra kabul edilip edilmediğinle ilgili bir e-posta alıyorsun ve ne kadar para ödeyeceğini sen seçiyorsun" diyor.

Organizatörler kendi şehirlerinde müzik yapan genç ve yetenekli müzisyenleri seçiyorlar. Müzisyenler popülerliklerine göre seçilmiyor ve hiçbir zaman 'ana grup' olmuyor.

Rafe, "Müzisyenleri seçen bir 'denetim grubu' dinlemek isteyecekleri kişileri çağırıyorlar" diyor.

Hozier, James Bay ve Bastille gibi bazı ünlü müzisyenlerin kariyerlerinde de Sofar Sounds büyük önem taşıyor.

Binlerce takipçisi olan Sofar Sounds YouTube kanalı herkesin yeni müzisyenleri keşfedebilmesini sağlıyor.

Sofar Sounds Türkiye'de de son dönemlerin genç ve yetenekli müzisyenlerine kelimenin tam anlamıyla ev sahipliği yaptı.

Deniz Tekin, Nil İpek ve Kalben, Can Kazaz, Yüzyüzeyken Konuşuruz, In Hoodies, Can Güngör, Adamlar gibi isimleri ağırlayan organizasyon Türkiye'de İstanbul, Ankara ve Eskişehir'de konserler düzenliyor.

Büyük ölçüde gönüllülerin çalıştığı ve müzik severlerin evini gönüllü olarak sanatçılara açtığı Sofar Sounds, özetle müziğin önemini ve müzisyenlerin değerini canlı tutma amacıyla hareket ediyor.