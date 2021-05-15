Oturma eyleminin 68. gününde Emine Şenyaşar: Bizden ailemizi, bayramları aldınız, adalet mücadelemizi sürdüreceğiz

Urfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın korumaları ve yakınlarının saldırısı sonucu eşi ve iki oğlunu yitiren Emine Şenyaşar, başlattığı nöbet eyleminin 68. gününde, “Bizden ailemizi aldınız, bizden bayramları aldınız. Adalet mücadelemizi sürdüreceğiz” mesajı paylaştı.

Emine Şenyaşar ve oğlu Ferit Şenyaşar’ın “adalet" talebiyle başlattıkları nöbet eylemi 68'inci gününe ulaştı. Urfa Adliyesi önünde başlattıkları nöbet eylemine sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle Suruç'taki evlerinde devam eden aile, bugünkü mesajlarını yine sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

Yapılan paylaşımda “Şenyaşar Ailesi olarak bugün bir kez daha sesleniyoruz. Bizden ailemizi aldınız, bizden bayramları aldınız! Adaleti istemeye devam edeceğiz, ADALET mücadelemizi sürdüreceğiz. Ailemizi katledenler yargılanacak ve Adaleti alacağız!” denildi.