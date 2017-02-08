Oturma eyleminde beli kırılan avukata "polise direndin" davası!

İstanbul Adliyesi önünde oturma eylemi yaparken, iddialara göre, polisin attığı tekmelerle beli kırılan ve aylardır tedavi gören Avukat Zeycan Balcı Şimşek’e "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İki çocuk annesi Şimşek’i tekmelediği iddia edilen polislere ise henüz bir işlem yapılmadı.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi 22 avukatın yargılandığı İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yedinci oturumu 30 Mart 2016’da görüldü. ÇHD’liler duruşma çıkışı İstanbul Adliyesi’nin C Kapısı önünde basın açıklaması yapmak istedi. Polisin izin vermemesi üzerine merdivenlerde oturma eylemi yapan 22 avukat, "Devrimci avukatlar yargılanamaz / Halkın Hukuk Bürosu" yazılı pankart açıp slogan attı.

Polisin müdahalesi sırasında yere yığılan Avukat Zeycan Balcı Şimşek’in atılan tekmelerle beli kırıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Balcı, suç duyurusunda bulundu. Ancak bu arada beş polis de müdahale sırasında ellerinden hafif şekilde yaralandıkları iddiasıyla şikayetçi oldu. İlk dava, Balcı ve dokuz arkadaşına açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, on avukata ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan iddianame düzenledi.

İddianamede, avukatların direndikleri ve bu sırada beş polisin yaralandığı ileri sürüldü. Balcı, polislerin tekmeleriyle belinin kırıldığını, 1.5 ay yatılı tedavi gördüğünü, buna rağmen iyileşmediğini savunarak, “İğne tedavisi ve fizik tedavi aldım. Doktor tavsiyesiyle aletli pilates önerdiler. Buna rağmen geçmiyor. Ağrım kronikleşti. Ayakkabıların ucu demirden olduğu için vura vura bütün kas ve kemikler parçalanmış. Kemikler kırılıp kasın içine girmişler ve kasları da parçalamışlar” dedi.

Polise aylardır işlem yapılmadığını vurgulayan Şimşek, “Hem Türk yargısının hem de siyasi konjonktürün bir sonucu bu. OHAL kapsamındaki haksız fiillerden ötürü tür cezasızlık geldi. Elimi bile kaldırmamıştım. Yalnızca oturuyordum. Oturan bir insanın belini kırıyorsun, hiçbir yaptırımı yok” diye konuştu.