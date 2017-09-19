Oturdukları koltuğun altında bonzai bulundu

AMASYA, (DHA)- AMASYA’da durdurulan yolcu otobüsünde seyahat eden 2 kişinin oturdukları koltukların altında poşetlenmiş 26 gram bonzai ele geçirildi.

Merzifon İlçesi Meray kavşağında ihbar üzerine polis tarafından durdurulan yolcu otobüsünde seyahat eden O.K. ve B.K. isimli kadırın oturdukları koltukların altında yapılan aramada 3 paket olarak poşetlenmiş toplam ağırlığı 26 gram bonzai bulundu. 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. 2 şüphelinin Amasya Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.



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