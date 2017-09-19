T24 LogoT24 Logo
Gündem

Oturdukları koltuğun altında bonzai bulundu

AMASYA, (DHA)- AMASYA’da durdurulan yolcu otobüsünde seyahat eden 2 kişinin oturdukları koltukların altında poşetlenmiş 26 gram bonzai ele geçirildi

19 Eylül 2017 18:27

AMASYA, (DHA)- AMASYA’da durdurulan yolcu otobüsünde seyahat eden 2 kişinin oturdukları koltukların altında poşetlenmiş 26 gram bonzai ele geçirildi.
Merzifon İlçesi Meray kavşağında ihbar üzerine polis tarafından durdurulan yolcu otobüsünde seyahat eden O.K. ve B.K. isimli kadırın oturdukları koltukların altında yapılan aramada 3 paket olarak poşetlenmiş toplam ağırlığı 26 gram bonzai bulundu. 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. 2 şüphelinin Amasya Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AMASYA DHA AMASYAda durdurulanMerzifonMerayAmasya Emniyet MüdürlüğündekiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24