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Spor

Oturarak Voleybol Türkiye Şampiyonası başladı

10 Nisan 2009 18:06



Bedensel Engelliler Federasyonu'nun düzenlediği Oturarak Voleybol Türkiye Şampiyonası, bugün Adana'da başladı.

Yüreğir Spor Salonu'nda başlayıp pazar günü sona erecek şampiyonada 4 takımın mücadele vereceğini açıklayan Bedensel Engelliler Federasyonu Asbaşkanı Ali Duran Karakaya, şunları söyledi:
“Yeni kurulan ve paralimpik spor olan Oturarak Voleybol'da ilk resmi müsabaka ülkemizde Adana'da başladı. Voleybol oyun kurallarının tamamının uygulandığı maçlarımızda sadece engelli sporcularımız yer alıyor. Adana'dan Temsa Global Spor Kulübü ve Martı Engelliler Spor Kulübü, Ankara'dan Diyanet Spor Kulübü, Samsun'dan da Express Spor Kulübü, mücadele ediyor. Hedefimiz 2012 Olimpiyatları. 2012'ye kadar takım sayımızı da 20'nin üzerine çıkarmak istiyoruz.”

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