Ankara'da Yüksel Caddesi’nin simgelerinden biri olan 'oturan kadın heykeli' ortadan kayboldu. Heykeli kimlerin çalmış olabileceği bilinmiyor.

Evrensel'in haberine göre, Ankara'da Yüksel Caddesi’ndeki ‘oturan kadın heykeli’ önceki gece ortadan kayboldu. Sabah dükkanlarını açan esnaf heykeli yerinde göremeyince şaşkınlığa uğradı. Alanı çeken kameralar da olmadığı için heykeli kimlerin çalmış olabileceği bilinmiyor.

'Caddenin simgesiydi o heykel'

Yüksel Caddesi esnaflarından Salih Sarıkaya, sabah geldiklerinde heykeli görmediklerini belirterek, “O heykelin yanına hep otururlardı, bu caddenin simgesiydi o heykel” diye konuştu.

'Emniyet güçleri o heykelden rahatsız olup birilerine yaptırmış olabilir'



Ali Yılmaz ise bir arkadaşının gelip kendisine heykeli sormasıyla heykelin ortadan kaybolduğunu fark ettiğini dile getirdi. Yüksel Caddesi’nin bu heykellerle tanındığını ifade eden Yılmaz, “Demir olsalar hurdacılar söküp götürdü derim. Ama heykel bunlar. Daha önce de yerinden oynatmışlardı, güçlendirdiler. Bu heykeller bir şeyleri temsil ediyor. Bir sabah geldik ki heykel yok” şeklinde konuştu.

Heykellerin birilerini rahatsız etmiş olabileceğine de işaret eden Yılmaz, “Emniyet güçleri o heykelden rahatsız olup birilerine yaptırmış olabilir. Yıllardır burada olan heykeller onlar. Temsil ettikleri bir şey var. Rahatsızlık vermiş olabileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

1994'ten beri Yüksel Caddesi'nin simgesiydi

Murat Karayalçın'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğu dönemde yapılan ve 1994 yılında Yüksel Caddesi’ne konulan heykel, İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi öğrencileri Nilhan Saygon, Sercihan Alioğlu, Nazlıhan Kızıltan, Eren Kazım Akay, Burhan Özkan ve Necmi Özgür'ün imzasını taşıyordu.