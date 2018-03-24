Ottocool Karagümrük- Sakaryaspor : 1-2

İbrahim ALİOĞLU-İSTANBUL,(DHA)

STAT: Vefa

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Mehmet Ali Akkor, Furkan Ürün

OTTOCOOL KARAGÜMRÜK: Tarık (x), Hüseyin Tokmak (x), Hüseyin Öztürk (x) (Dk. 76 Özer x)) , Fatih (xxx), Gökcan (xx), Can (xx), Denis (xx), Serkan (xx) (Dk. 90 Sadık), Hasan (xx), Burak (xx) (Dk. 84 Engin), Emir (x)

SAKARYASPOR : Ercüment (xxx), Tufan (xxx), Cenk (xxx), Burak (xxx), Yasir (xxx), Ramazan (xxx) (Dk. 66 Batuhan x), Mahir (xxxx), Ferhat (xx), Yunus (xx) (Dk. 46 Cem xx), Serdar (xx) (Dk. 78 Sezer xx), Talha (xx)

GOLLER: Dk. 2 ve Dk. 71 Mahir Sağlık (Sakarayspor) Dk. 26 Fatih Kuruçuk (Ottocool Karagümrük)

SARI KARTLAR: Hüseyin, Emir (Ottocool Karagümrük), Yunus (Sakaryaspor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta 28\'inci hafta mücadelesinde Sakaryaspor, deplasmanda, Ottocool Karagümrük\'ü 2-1 mağlup etti. Ottocool Karagümrük\'ün golü 26\'ncı dakikada Fatih\'ten gelirken Sakaryaspor\'un golleri 2\'nci ve 71\'inci dakikalarda Mahir Sağlık\'tan geldi. Sakaryaspor, puanını 50 yaparken maç fazlasıyla 3\'ncü sırada yer aldı. Ottocool Karagümrük ise aldığı bu mağlubiyetle birlikte 30 puanla 14\'üncü sırada kaldı.

