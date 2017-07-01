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Otoyollarda 'hız' düzenlemesi: 120'yi geçen herkese...

'Hız koridoru' uygulaması 1 Temmuz'dan itibaren uygulanmaya başlanacak

01 Temmuz 2017 15:34

Otoyollarda hız dönemi sona eriyor. 120 kilometreyi aşan herkese, hızı oranında artan trafik cezası kesilecek. Türkiye'de daha önce sadece şehir içinde denetlenen "ortalama hız" uygulaması, tüm çevre yollarında devreye giriyor. Uygulama 1 Temmuz'dan itibaren uygulanmaya başlanacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokole göre, HGS/OGS noktalarında araçların otoyola giriş ve çıkış arasındaki süreye bakılacak.

Otoyolun kaç kilometre olduğu ve buna göre 120 kilometre hızla otoyolu ne kadar sürede tamamlayabileceği belirlenecek, eğer süre limitin altındaysa aşırı hızdan ceza yazılacak.

Niğde Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Niğde Güney gişelerinden otoyola giren aracın Pozantı gişelerinden 50 dakikada çıkması gerektiğini vurgulayarak, "Eğer 48 dakikada turnikeden çıkarsa sistem o plakaya otomatik olarak ceza işlemi yapacak" dedi.

Vatandaşları hız kurallarına uymaları için uyarıda bulunan Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt yaptığı açıklamada şunları söyledi:

''1 Temmuz'dan itibaren otoyolda turnikeden girdiği zaman 'Hız koridoru' uygulaması yapılacak. Örneğin Niğde güney gişelerinden giriş yapıldığında Eminlik veya Pozantı gişelerinden çıkıldı. Bu yolda kaç saatte gidilmesi gerekiyor 50 dakikada eğer 48 dakikada Pozantı'ya girilmişse sistem hızlı geldiğini görüp otomatik olarak cezası kesilecek."

427 TL Cezası var

üzde 30’dan fazla aşmanın trafik cezası ise 427 TL, yine aynı şekilde hız sınırını yüzde 30’dan fazla aşma cezası erken ödeme indirimiyle ödenirse 320.25 TL’ye düşüyor.

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