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Otoyolda tır yangını BOLU (A.A)

02 Ocak 2012 20:49

-Otoyolda tır yangını BOLU (A.A) - 02.01.2012 - TEM otoyolunun Bolu kesiminde bir tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, TEM otoyolunda İstanbul istikametine giden Naif Çoğaç idaresindeki 01130 UBA plakalı tırın dorse kısmında, Bolu Dağı Tüneli'ne 2 kilometre kala henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören sürücü Çoğaç, tırı yolun sağ tarafına çekerek durdu. Kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalışan Çoğaç, başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Çoğaç, yangının büyümesi üzerine  tırı dorsesinden ayırdı. Bu sırada olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri iplik yüklü tırdaki yangını kısa süre içerisinde kontrol altına alarak, söndürdü.  Yangında tırın dorsesi kısmen yandı. Yangın nedeniyle otoyolda kontrollü bir şekilde sağlanan ulaşım, yanan aracın yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

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